Ακραία χιονοθύελλα στις ΗΠΑ: Στους -46 βαθμούς η θερμοκρασία – 16 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων

Αντιμέτωπες με πολικές θερμοκρασίες βρίσκονται πολλές πολιτείες των ΗΠΑ και έχει σημάνει συναγερμός για σφοδρή χιονοθύελλα.

Στο έλεος της κακοκαιρίας στις ΗΠΑ βρίσκονται 150 εκατ. πολίτες με μια ισχυρή χιονοθύελλα να βρίσκεται προ των πυλών. Στη Νέα Υόρκη η θερμοκρασία αγγίζει τους -23 βαθμούς με τον υδράργυρο στις Βόρειες Πεδιάδες να πέφτει κάτω από τους -46 βαθμούς. Συνολικά 40 πολιτείες των ΗΠΑ δοκιμάζονται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα δύο τρίτα του πληθυσμού των ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωποι με χιονοθύελλα και ακραίο κρύο. Το χιόνι και ο πάγος θα εκτείνονται σε μήκος άνω των 2.000 μιλίων από το Τέξας έως τη Νέα Αγγλία καθώς θα κινείται ανατολικά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ήδη έντονες χιονοπτώσεις πλήττουν το βορειοδυτικό Τέξας και την Οκλαχόμα, όπου περίπου 24.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Στο Σικάγο, το θερμόμετρο υποχώρησε στους -27 βαθμούς Κελσίου, επιδεινώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι κυβερνήτες τουλάχιστον 16 πολιτειών —μεταξύ των οποίων το Αρκάνσας, η Τζόρτζια, το Τέξας, η Βόρεια και η Νότια Καρολίνα— έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θέτοντας σε ετοιμότητα και μονάδες της Εθνοφρουράς.

This is what I-35 is like at the Texas Oklahoma border where 3-4” sleet has already accumulated pic.twitter.com/MPr0gaCZLj — Adam Lucio (@AdamLucioWX) January 24, 2026

Την ίδια ώρα, περισσότερες από 10.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Το διεθνές αεροδρόμιο Ντάλας–Φορτ Γουόρθ δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα, με πάνω από 1.200 πτήσεις αναχώρησης και άφιξης να έχουν ακυρωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Scenes here in Dallas, Texas. Heavy snow coming down, strong gusts of winds up to 60mph. #SnowStorm pic.twitter.com/vLXbiHJlkI — Gerald (@GeraldBets) January 23, 2026

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, ανακοίνωσε ότι η πολιτεία κινητοποιεί περισσότερα από 1.600 εκχιονιστικά μηχανήματα και 114.000 τόνους αλατιού, προειδοποιώντας πως η καταιγίδα δεν θα αφήσει καμία περιοχή «ανέγγιχτη από την οργή της Μητέρας Φύσης».

The SNOW is really coming down across Tulsa, Oklahoma tonight! pic.twitter.com/usMqNTFxV3 — Live Storm Chasers (@LiveStormChaser) January 24, 2026

«Αν συνυπολογίσουμε και τις ακραία χαμηλές θερμοκρασίες, ο αριθμός των ανθρώπων που θα επηρεαστούν φτάνει τα 220 εκατομμύρια», δήλωσε ο μετεωρολόγος Τζέικομπ Άσερμαν από το Κέντρο Πρόβλεψης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

FOX 25 is in Norman, Oklahoma, as snowfall intensity is increasing across the state. Main Street is seen here at approximately 9:23 p.m. #okwx #oklahoma #winterweather #winterstorm #snowfall pic.twitter.com/BgeO4E2d3O — KOKH FOX 25 (@OKCFOX) January 24, 2026

Από την πλευρά της, η μετεωρολόγος Κέιτλιν Ντιρκς χαρακτήρισε το φαινόμενο «ιστορικό», τονίζοντας ότι τα προβλεπόμενα επίπεδα πάγου ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στις υποδομές.

Snow coming down in the Texas panhandle pic.twitter.com/XPPvFj86ux — Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) January 23, 2026

Την κρισιμότητα της κατάστασης αποτυπώνουν και οι μεγάλες ουρές έξω από καταστήματα ειδών πρώτης ανάγκης, με τα ράφια να αδειάζουν ταχύτατα. «Τους τελείωσαν τα αυγά. Δεν υπάρχει μπέικον. Δεν υπάρχει βούτυρο», είπε ο Λεμ Γουίλιαμς καθώς φόρτωνε τα ψώνια στο αυτοκίνητό του.

Ο Ρότζερ Μίλερ, πρόσθεσε: «Αυτό μπορεί να διαρκέσει μια εβδομάδα προτού μπορέσετε να βγείτε από το σπίτι σας. Καλύτερα να εφοδιαστείτε λίγο αν έχετε χρήματα».