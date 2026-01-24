Κόσμος

Ακραία χιονοθύελλα στις ΗΠΑ: Στους -46 βαθμούς η θερμοκρασία – 16 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων

Τα δύο τρίτα του πληθυσμού των ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωποι με χιονοθύελλα και ακραίο κρύο - Οι πολίτες άδειασαν τα ράφια των σούπερ μάρκετ - Ο πάγος ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στις υποδομές
Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τις ΗΠΑ
Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τις ΗΠΑ REUTERS/Nick Oxford

Αντιμέτωπες με πολικές θερμοκρασίες βρίσκονται πολλές πολιτείες των ΗΠΑ και έχει σημάνει συναγερμός για σφοδρή χιονοθύελλα.

Στο έλεος της κακοκαιρίας στις ΗΠΑ βρίσκονται 150 εκατ. πολίτες με μια ισχυρή χιονοθύελλα να βρίσκεται προ των πυλών. Στη Νέα Υόρκη η θερμοκρασία αγγίζει τους -23 βαθμούς με τον υδράργυρο στις Βόρειες Πεδιάδες να πέφτει κάτω από τους -46 βαθμούς. Συνολικά 40 πολιτείες των ΗΠΑ δοκιμάζονται.

Τα δύο τρίτα του πληθυσμού των ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωποι με χιονοθύελλα και ακραίο κρύο. Το χιόνι και ο πάγος θα εκτείνονται σε μήκος άνω των 2.000 μιλίων από το Τέξας έως τη Νέα Αγγλία καθώς θα κινείται ανατολικά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ήδη έντονες χιονοπτώσεις πλήττουν το βορειοδυτικό Τέξας και την Οκλαχόμα, όπου περίπου 24.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Στο Σικάγο, το θερμόμετρο υποχώρησε στους -27 βαθμούς Κελσίου, επιδεινώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης.

Οι κυβερνήτες τουλάχιστον 16 πολιτειών —μεταξύ των οποίων το Αρκάνσας, η Τζόρτζια, το Τέξας, η Βόρεια και η Νότια Καρολίνα— έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θέτοντας σε ετοιμότητα και μονάδες της Εθνοφρουράς.

 

Την ίδια ώρα, περισσότερες από 10.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Το διεθνές αεροδρόμιο Ντάλας–Φορτ Γουόρθ δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα, με πάνω από 1.200 πτήσεις αναχώρησης και άφιξης να έχουν ακυρωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, ανακοίνωσε ότι η πολιτεία κινητοποιεί περισσότερα από 1.600 εκχιονιστικά μηχανήματα και 114.000 τόνους αλατιού, προειδοποιώντας πως η καταιγίδα δεν θα αφήσει καμία περιοχή «ανέγγιχτη από την οργή της Μητέρας Φύσης».

«Αν συνυπολογίσουμε και τις ακραία χαμηλές θερμοκρασίες, ο αριθμός των ανθρώπων που θα επηρεαστούν φτάνει τα 220 εκατομμύρια», δήλωσε ο μετεωρολόγος Τζέικομπ Άσερμαν από το Κέντρο Πρόβλεψης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

 

Από την πλευρά της, η μετεωρολόγος Κέιτλιν Ντιρκς χαρακτήρισε το φαινόμενο «ιστορικό», τονίζοντας ότι τα προβλεπόμενα επίπεδα πάγου ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στις υποδομές.

Την κρισιμότητα της κατάστασης αποτυπώνουν και οι μεγάλες ουρές έξω από καταστήματα ειδών πρώτης ανάγκης, με τα ράφια να αδειάζουν ταχύτατα. «Τους τελείωσαν τα αυγά. Δεν υπάρχει μπέικον. Δεν υπάρχει βούτυρο», είπε ο Λεμ Γουίλιαμς καθώς φόρτωνε τα ψώνια στο αυτοκίνητό του.

Άδεια τα ράφια των σούπερ μάρκετ
Άδεια τα ράφια των σούπερ μάρκετ \ REUTERS Lawrence Bryant
Άδεια τα ράφια των σούπερ μάρκετ
Οι Αμερικανοί έσπευσαν στα σούπερ μάρκετ εξαιτίας της κακοκαιρίας REUTERS/Eric Cox

Ο Ρότζερ Μίλερ, πρόσθεσε: «Αυτό μπορεί να διαρκέσει μια εβδομάδα προτού μπορέσετε να βγείτε από το σπίτι σας. Καλύτερα να εφοδιαστείτε λίγο αν έχετε χρήματα».

