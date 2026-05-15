Ελληνοαυστραλός σχεδιαστής μόδας έβαλε μοντέλο να σέρνει γυναίκα από τα πόδια

Η Vogue Australia έχει επαινέσει στο παρελθόν το έργο του ως «αδέσμευτο από τα δεσμά της κοινής λογικής»
Η πασαρέλα του IRODANES SPYRIDON GOGOS AFW26 RESORT 2027 κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Αυστραλίας / AP
Το αμφιλεγόμενο σόου του Ελληνοαυστραλού σχεδιαστή μόδας Iordanes Spyridon Gogos στην πασαρέλα του Australian Fashon Week έγινε viral στα social media.

O Ελληνοαυστραλός σχεδιαστής μόδας Iordanes Spyridon Gogos στο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει έναν άντρα μοντέλο να σέρνει από το πόδι μία γυναίκα μοντέλο στην πασαρέλα.

Και οι δύο φορούν ελάχιστα ρούχα, θυμίζοντας σε πολλούς σκηνή από την εποχή των σπηλαίων.

Ο άνδρας είναι ντυμένος με μια ντραπέ πράσινη φούστα και σέρνει από τα πόδια στην πασαρέλα μια γυναίκα συνάδελφό του που ήταν ακίνητη σαν άψυχη. Στο τέλος, ο άνδρας σήκωσε τη γυναίκα στους ώμους του με το κεφάλι της να κρέμεται προς το πάτωμα.

 
 
 
 
 
Η πασαρέλα χαρακτηρίστηκε από κάποιους ως «υψηλή μόδα» και «καλλιτεχνική έκφραση», ενώ άλλοι τη θεώρησαν «υπερβολική» και «γελοία», σύμφωνα με το News.com.au, ενώ την ώρα του σόου αρκετοί θεατές την χαρακτήρισαν «σοκαριστική» και «ταπεινωτική».

«Μπορείτε πάντα να περιμένετε μια επίδειξη μόδας Iordanes Spyridon Gogos να αναδείξει το παράξενο, το άγριο και το υπέροχο» έγραψαν στη λεζάντα του βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram από την ιστοσελίδα So Sydney.

Ο Iordanes Spyridon Gogos παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της σύγχρονης αυστραλιανής μόδας. Ο σχεδιαστής, με καταγωγή από την Κορινθία, δραστηριοποιείται επίσης στον σχεδιασμό επίπλων και στις εικαστικές τέχνες.

Η Vogue Australia έχει επαινέσει στο παρελθόν το έργο του ως «αδέσμευτο από τα δεσμά της κοινής λογικής», σημειώνοντας τα «επίπεδα δεξιοτεχνίας που αξίζει να φιλοξενηθούν σε μουσείο».

