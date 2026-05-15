Τραμπ: «Η Κίνα έχει αίθουσα χορού, το ίδιο πρέπει να έχουν και οι ΗΠΑ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε σήμερα Παρασκευή (15.05.2026) την ιστορική και υψηλού συμβολισμού επίσκεψη στην Κίνα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εκφράζει διαρκώς τον θαυμασμό του τόσο για την χώρα όσο και για τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Στην πιο πρόσφατη ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ακόμα και η Κίνα – ο μεγαλύτερος οικονομικός, πολιτικός και στρατιωτικός αντίπαλος των ΗΠΑ – έχει αίθουσα χορού, κάτι που πρέπει να αποκτήσουν και οι ίδιοι.

«Η Κίνα έχει Αίθουσα Χορού, και το ίδιο πρέπει να έχουν και οι ΗΠΑ! Είναι υπό κατασκευή, μπροστά από το χρονοδιάγραμμα, και θα είναι ο ομορφότερος χώρος του είδους του οπουδήποτε στις ΗΠΑ», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφία που τον δείχνει να περπάτα μαζί με τον Σι Τζιμπίνγκ στο κόκκινο χαλί βγαίνοντας από το Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο.

Και για να μην μείνει καμία αμφιβολία εξηγεί: «Ο άνθρωπος με τον οποίο περπατώ μαζί είναι ο πρόεδρος Σι, της Κίνας, ένας από τους Μεγάλους Ηγέτες του Κόσμου! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ Τ. ΤΡΑΜΠ».

China has a Ballroom, and so should the U.S.A.! It’s under construction, ahead of schedule, and will be the finest facility of its kind anywhere in the U.S.A. Thank you for all the support I have been given in getting this project going. Scheduled opening will… pic.twitter.com/AJZ9vbBftR — Open Source Intel (@Osint613) May 15, 2026

Στην ίδια ανάρτηση γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι η αίθουσα χορού, που ανεγείρεται στον χώρο όπου υπήρχε μέχρι πρότινος η Ανατολική Πτέρυγα, η οποία ισοπεδώθηκε, θα ανοίξει γύρω στον Σεπτέμβριο του 2028 (λίγες εβδομάδες πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές).