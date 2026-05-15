Κόσμος

Τραμπ: «Η Κίνα έχει αίθουσα χορού, το ίδιο πρέπει να έχουν και οι ΗΠΑ»

«Ο άνθρωπος με τον οποίο περπατώ μαζί είναι ο πρόεδρος Σι, της Κίνας, ένας από τους Μεγάλους Ηγέτες του Κόσμου» πρόσθεσε ο ίδιος στην ανάρτησή του
Ο Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο
Ο Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο / REUTERS / Evan Vucci
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε σήμερα Παρασκευή (15.05.2026) την ιστορική και υψηλού συμβολισμού επίσκεψη στην Κίνα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εκφράζει διαρκώς τον θαυμασμό του τόσο για την χώρα όσο και για τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Στην πιο πρόσφατη ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ακόμα και η Κίνα – ο μεγαλύτερος οικονομικός, πολιτικός και στρατιωτικός αντίπαλος των ΗΠΑ – έχει αίθουσα χορού, κάτι που πρέπει να αποκτήσουν και οι ίδιοι.

«Η Κίνα έχει Αίθουσα Χορού, και το ίδιο πρέπει να έχουν και οι ΗΠΑ! Είναι υπό κατασκευή, μπροστά από το χρονοδιάγραμμα, και θα είναι ο ομορφότερος χώρος του είδους του οπουδήποτε στις ΗΠΑ», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφία που τον δείχνει να περπάτα μαζί με τον Σι Τζιμπίνγκ στο κόκκινο χαλί βγαίνοντας από το Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο.

Και για να μην μείνει καμία αμφιβολία εξηγεί: «Ο άνθρωπος με τον οποίο περπατώ μαζί είναι ο πρόεδρος Σι, της Κίνας, ένας από τους Μεγάλους Ηγέτες του Κόσμου! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ Τ. ΤΡΑΜΠ».

 

Στην ίδια ανάρτηση γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι η αίθουσα χορού, που ανεγείρεται στον χώρο όπου υπήρχε μέχρι πρότινος η Ανατολική Πτέρυγα, η οποία ισοπεδώθηκε, θα ανοίξει γύρω στον Σεπτέμβριο του 2028 (λίγες εβδομάδες πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
146
123
105
87
87
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ανάλυση Axios: Δυο εθνικιστές ηγέτες «πούλησαν» φιλία την ώρα που οι κυβερνήσεις τους ετοιμάζονται για «πόλεμο»
Στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης με σκληρή στάση απέναντι στην Κίνα εργάστηκαν το προηγούμενο διάστημα για να υπονομεύσουν κάθε προσπάθεια προσέγγισης
Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ
HAE: Ετοιμάζονται να επιταχύνουν το έργο κατασκευής νέου αγωγού πετρελαίου για την παράκαμψη του Στενού
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία είναι οι μόνοι παραγωγοί πετρελαίου του Κόλπου με αγωγούς που μεταφέρουν το αργό έξω από το Στενά του Ορμούζ, στην ακτή του Κόλπου του Ομάν
Oil containers at the Port of Fujairah, as the U.S.-Israel conflict with Iran limits marine traffic in the Strait of Hormuz, in Fujairah, United Arab Emirates, May 6, 2026. REUTERS/Amr Alfiky
Newsit logo
Newsit logo