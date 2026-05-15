Αυστραλία: Δικαστήριο επικύρωσε απόφαση υπέρ μιας τρανς γυναίκας για διάκριση από γυναικεία εφαρμογή

Νικήτρια βγήκε μια τρανς γυναίκα στην Αυστραλία, στη δίκη κατά μιας γυναικείας εφαρμογής η οποία την απέκλεισε επειδή είχε ανδρική εμφάνιση. Το αυστραλιανό δικαστήριο επικύρωσε σήμερα (15.05.2026) ιστορική απόφαση κρίνοντας ότι o αποκλεισμός της συνιστά διάκριση.

Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Αυστραλίας διπλασίασε επίσης το ποσό της αποζημίωσης που κλήθηκε να καταβάλει η εφαρμογή Giggle for Girls και η ιδρύτρια της και διευθύνουσα σύμβουλος Σαλ Γκρόβερ με το αιτιολογικό ότι το μπλοκάρισμα του λογαριασμού της διεμφυλικής γυναίκας Ροξάν Τικλ συνιστά ευθεία διάκριση.

Η απόφαση αυτή χαιρετίστηκε ως μια ρηξικέλευθη απόφαση για την ταυτότητα φύλου και για τα δικαιώματα των διεμφυλικών στην Αυστραλία.

“Είμαι πολύ ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα της υπόθεσής μου και ευελπιστώ αυτή να βοηθήσει τα τρανς και τα φυλοδιαφορετικά άτομα και τα αγαπημένα τους πρόσωπα να το ξεπεράσουν. Προσέφυγα στη δικαιοσύνη για να δείξω στα τρανς άτομα ότι μπορούν να είναι γενναία και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Κατά τη διαδικασία εξέπληξα τον εαυτό μου με το πόσο γενναία μπορώ να είμαι”, δήλωσε η Τικλ στους δημοσιογράφους.

Κατώτερο δικαστήριο είχε κρίνει το 2024 ότι επρόκειτο για ενέργεια έμμεσης διάκρισης.

Η απόφαση αντιπροσωπεύει μια σημαντική επιβεβαίωση της προστασίας των διεμφυλικών ατόμων, δήλωσε η Άλις Τέιλορ, επίκουρος καθηγήτρια καθηγητή Νομικής στο πανεπιστήμιο Bond.

Το δικαστήριο έχει καταστήσει σαφές ότι η αυστραλιανή νομοθεσία κατά της διάκρισης των φύλων “στοχεύει να καταργήσει τις διακρίσεις στη βάση της ταυτότητας φύλου και ότι αυτή η προστασία θα πρέπει να εφαρμόζεται με τον ευρύτερο δυνατό τρόπο”.

Η Τικλ, η οποία γεννήθηκε άνδρας αλλά αναγνωρίζεται ως γυναίκα σε ένα επικαιροποιημένο πιστοποιητικό γεννήσεως έπειτα από τη χειρουργική φυλομετάβαση στην οποία υποβλήθηκε, αποκλείστηκε από την αμιγώς γυναικεία εφαρμογή επειδή η Γκρόβερ εξέτασε τη φωτογραφία της, κάτι το οποίο απαιτείται κατά την εγγραφή, και έκρινε ότι επρόκειτο για άνδρα.

Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο αποφάνθηκε το 2024 ότι “το φύλο είναι μεταβλητό”.

Η εφαρμογή και η Γκρόβερ κλήθηκαν να καταβάλουν αποζημίωση στην Τικλ ύψους περίπου 12.170 ευρώ καθώς και να καλύψουν τα δικαστικά της έξοδα.

Επίσης οι δικαστές συμφώνησαν με την απόφαση του κατώτερου δικαστηρίου ότι η εφαρμογή, η οποία διαφημίζεται ως ένας ασφαλής διαδικτυακός χώρος για γυναίκες, δεν εμπίπτει στον ορισμό του “ειδικού μέτρου” με βάση την νομοθεσία κατά της διάκρισης των φύλων που στοχεύει στην προώθηση της έμφυλης ισότητας.