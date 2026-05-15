Ανάλυση Axios: Δυο εθνικιστές ηγέτες «πούλησαν» φιλία την ώρα που οι κυβερνήσεις τους ετοιμάζονται για «πόλεμο»

Δεν έλειψαν τα χαμόγελα από τον Σι Τζινπίνγκ και τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίσημη επίσκεψη του δεύτερου στην Κίνα, η οποία παρουσιάστηκε ως μια επανένωση παλιών φίλων, παρά το γεγονός πως κανείς δεν φαίνεται πραγματικά να το πιστεύει.

Ο Τραμπ ήταν εξάλλου ο ένας από τους τέσσερις Αμερικανούς προέδρους που πέρασε στον κήπο των αυτοκρατόρων στο Τζονγκνανχάι. Περπατώντας στους κήπους, ο Τραμπ χαρακτήρισε τα λουλούδια γύρω του «τα πιο όμορφα τριαντάφυλλα που έχει δει ποτέ κανείς». Ο Σι υποσχέθηκε να του στείλει σπόρους.

Ο Τραμπ πέρασε το ταξίδι του προωθώντας στενότερες σχέσεις με την Κίνα, λίγους μήνες μετά τις απειλές για υψηλότατους δασμούς και έπειτα από μια δεκαετία οικονομικής αποσύνδεσης που ο ίδιος, περισσότερο από κάθε άλλο Αμερικανό πρόεδρο, ενίσχυσε.

Το πακέτο συμφωνιών, αν και περιορισμένο, έκανε τον Τραμπ να μιλήσει για «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες» χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Μιλώντας στο Fox News, υποστήριξε ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing, ενώ ο Αμερικανός εμπορικός αντιπρόσωπος Τζέιμισον Γκριρ δήλωσε πως οι ΗΠΑ αναμένουν από το Πεκίνο να προχωρήσει σε αγορές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων ύψους τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Η κινεζική πλευρά δεν έχει σχολιάσει επισήμως κανέναν από τους δύο ισχυρισμούς.

Ένα από τα αγκάθια ήταν το Ιράν, με τον Τραμπ να δηλώνει στο Fox News ότι η Κίνα δεν πρόκειται να προμηθεύσει όπλα στο Ιράν, προσθέτοντας ωστόσο ότι «αγοράζουν πολύ πετρέλαιο από εκεί και θα ήθελαν να συνεχίσουν να το κάνουν».

Παρά τη φιλική εικόνα της συνόδου, στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης με σκληρή στάση απέναντι στην Κίνα εργάστηκαν το προηγούμενο διάστημα για να υπονομεύσουν κάθε προσπάθεια προσέγγισης.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επέβαλε κυρώσεις σε τρεις κινεζικές εταιρείες, με την κατηγορία ότι παρείχαν δορυφορικές εικόνες που βοήθησαν το Ιράν σε επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις σε κινεζικά διυλιστήρια που φέρονται να αγόραζαν δισεκατομμύρια δολάρια ιρανικού πετρελαίου, με το Πεκίνο να απαντά καλώντας τις εταιρείες να αγνοήσουν τις αμερικανικές κυρώσεις.

Μόλις λίγες ώρες πριν από την άφιξη του Τραμπ στο Πεκίνο, αμερικανικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες κατά του δημάρχου της πόλης Arcadia στην Καλιφόρνια, υποστηρίζοντας ότι λειτουργούσε ως πράκτορας της κινεζικής κυβέρνησης.

Η προσπάθεια του Τραμπ για στενότερους οικονομικούς δεσμούς συγκρούεται με το πολιτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ, όπου το κινεζικό κεφάλαιο αντιμετωπίζεται πλέον ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας.