Κόσμος

Έξαλλος ο Λαβρόφ με δημοσιογράφο επειδή χτυπούσε το τηλέφωνό του: «Θα βγάλουν όπλο»

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών ζήτησε αρχικά από τον δημοσιογράφο να βγει από την αίθουσα και μετά κάλεσε την ασφάλειά του - Το βίντεο
Ο Σεργκέι Λαβρόφ
Ο Σεργκέι Λαβρόφ / Alexander Zemlianichenko / Pool via REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Σεργκέι Λαβρόφ εκνευρίστηκε με έναν δημοσιογράφο, καθώς το κινητό τηλέφωνο του συνέχιζε να χτυπάει κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχωρούσε στο πλαίσιο της συνόδου των BRICS.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κάποια στιγμή δεν άντεξε, έχασε την υπομονή του και ξέσπασε: «κοίτα, μπορείς να μας αφήσεις; δεν αστειεύομαι» είπε, ζητώντας από τα μέλη της ασφάλειάς του να βγάλουν τον ενοχλητικό δημοσιογράφο από την αίθουσα.


«Αν παραδώσεις το τηλέφωνό σου, θα βγάλουν όπλο, ξέρεις!» είπε χιουμοριστικά απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
146
117
105
86
84
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ανάλυση Axios: Δυο εθνικιστές ηγέτες «πούλησαν» φιλία την ώρα που οι κυβερνήσεις τους ετοιμάζονται για «πόλεμο»
Στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης με σκληρή στάση απέναντι στην Κίνα εργάστηκαν το προηγούμενο διάστημα για να υπονομεύσουν κάθε προσπάθεια προσέγγισης
Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ
HAE: Ετοιμάζονται να επιταχύνουν το έργο κατασκευής νέου αγωγού πετρελαίου για την παράκαμψη του Στενού
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία είναι οι μόνοι παραγωγοί πετρελαίου του Κόλπου με αγωγούς που μεταφέρουν το αργό έξω από το Στενά του Ορμούζ, στην ακτή του Κόλπου του Ομάν
Oil containers at the Port of Fujairah, as the U.S.-Israel conflict with Iran limits marine traffic in the Strait of Hormuz, in Fujairah, United Arab Emirates, May 6, 2026. REUTERS/Amr Alfiky
Χανταϊός: Σε καραντίνα Αμερικανίδα, η οποία αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο Hondius πριν γίνουν γνωστά τα κρούσματα
Η Αμερικανίδα, η οποία είναι ασυμπτωματική, επιβιβάστηκε σε αεροπλάνα και σε πλοίο, ενώ επισκέφτηκε το Σαν Φρανσίσκο, την Ταϊτή και τη Γαλλική Πολυνησία
αεροπλάνο
Newsit logo
Newsit logo