Έξαλλος ο Λαβρόφ με δημοσιογράφο επειδή χτυπούσε το τηλέφωνό του: «Θα βγάλουν όπλο»

Ο Σεργκέι Λαβρόφ εκνευρίστηκε με έναν δημοσιογράφο, καθώς το κινητό τηλέφωνο του συνέχιζε να χτυπάει κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχωρούσε στο πλαίσιο της συνόδου των BRICS.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κάποια στιγμή δεν άντεξε, έχασε την υπομονή του και ξέσπασε: «κοίτα, μπορείς να μας αφήσεις; δεν αστειεύομαι» είπε, ζητώντας από τα μέλη της ασφάλειάς του να βγάλουν τον ενοχλητικό δημοσιογράφο από την αίθουσα.

“If you surrender your phone, they will take out a gun, you know!”



Russian Foreign Minister Lavrov got angry when a journalist’s phone rang during his press conference. pic.twitter.com/riZmTQlndw — Visegrád 24 (@visegrad24) May 15, 2026



«Αν παραδώσεις το τηλέφωνό σου, θα βγάλουν όπλο, ξέρεις!» είπε χιουμοριστικά απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο.