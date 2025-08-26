Αξιωματούχοι από Ρωσία – ΗΠΑ συζήτησαν ενεργειακές συμφωνίες στις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και την Ρωσία συζήτησαν αρκετές ενεργειακές συμφωνίες στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων, αυτόν τον μήνα, που αποσκοπούσαν στην επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο πέντε πηγές που έχουν γνώση των συνομιλιών.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα (26.08.2025) το Reuters, οι συμφωνίες αυτές προτάθηκαν ως κίνητρα για να ενθαρρυνθεί η Ρωσία να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία και για να χαλαρώσουν οι ΗΠΑ τις κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Συγκεκριμένα, οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών αφορούσαν την πιθανότητα επιστροφής της Exxon Mobil στο έργο Sakhalin-1 και τις προοπτικές αγοράς αμερικανικού εξοπλισμού από τη Ρωσία για έργα παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Οι πηγές του πρακτορείου ανέφεραν ότι οι συμφωνίες συζητήθηκαν κατά την τελευταία επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, στη Μόσχα, ενώ συζητήθηκαν επίσης στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Μια πηγή πληροφόρησης του Reuters δήλωσε ότι το θέμα τέθηκε επίσης κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου 2025.

Μια άλλη ιδέα ήταν οι ΗΠΑ να αγοράσουν πυρηνοκίνητα παγοθραυστικά πλοία από τη Ρωσία, είχε αναφέρει το Reuters στις 15 Αυγούστου.

«Ο Λευκός Οίκος ήθελε πραγματικά η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα να δημιουργήσει πρωτοσέλιδα σχετικά με μια σημαντική επενδυτική συμφωνία», σύμφωνα με μια πηγή που επικαλείται το πρακτορείο. «Με αυτόν τον τρόπο, ο Τραμπ θα ένοιωθε ότι έχει πετύχει κάτι».

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον απεσταλμένο του για επενδύσεις Κίριλ Ντμίτριεφ, ανέφεραν τρεις από τις πηγές. Συζητήθηκαν επίσης εντός του Λευκού Οίκου με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ανέφεραν δύο από τις πηγές.

Ο Λευκός Οίκος, απαντώντας σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό, δήλωσε ότι ο Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφαλείας του συνεχίζουν να συνεργάζονται με Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους για να σταματήσουν οι σκοτωμοί και να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ακόμα, πρόσθεσαν ότι δεν ήταν προς το συμφέρον των ΗΠΑ να συζητηθούν περαιτέρω δημόσια τα ζητήματα. Ένας εκπρόσωπος του Κιρίλ Ντμίτριεφ αρνήθηκε να προβεί σε σχόλια για το θέμα. Η Exxon Mobil αρνήθηκε να προβεί σε σχόλια.

Επίσης, η Rosneft και η Novatek δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό. Καμία από τις πηγές δεν κατονομάστηκε επειδή δεν ήταν εξουσιοδοτημένες να μιλήσουν δημόσια για τις διαπραγματεύσεις.