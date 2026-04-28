Ο πρώην διευθυντής του FBI κατηγορείται ξανά για ανάρτηση που θεωρήθηκε απειλή εναντίον του Τραμπ

Ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι, κατηγορείται ξανά στο πλαίσιο έρευνας για μία ανάρτησή του που θεωρήθηκε ως απειλή εναντίον του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρώην επικεφαλής του FBI κατηγορήθηκε εκ νέου, σύμφωνα με χθεσινά (28.04.2026) δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, πέντε μήνες αφότου είχε απορριφθεί προηγούμενη υπόθεση εναντίον του αμετανόητου επικριτή του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως μετέδωσε το Fox News, οι κατηγορίες κατά του Τζέιμς Κόμι φαίνεται να σχετίζονται με την ανάρτηση που είχε δημοσιεύσει στο Instagram τον Μάιο του 2025 – η οποία έχει πια διαγραφεί – και στην οποία εμφανίζονταν οι αριθμοί «86 47» γραμμένοι με κοχύλια.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε σε συνέντευξή του στο Fox News την εποχή εκείνη ότι το «86» ήταν αργκό για τη λέξη «δολοφονία» και το «47» ήταν μία αναφορά στο γεγονός ότι είναι ο 47ος Πρόεδρος.

«Ήξερε ακριβώς τι σήμαινε αυτό», είπε ο Τραμπ. «Αυτό σήμαινε δολοφονία, και το λέει δυνατά και καθαρά».

Σύμφωνα πάντα με το Fox News, ο Κόμι κατηγορείται πλέον ότι «εν γνώσει του και εκ προθέσεως απείλησε να αφαιρέσει τη ζωή ή να προκαλέσει σωματική βλάβη στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι εν γνώσει του και εκ προθέσεως διαβίβασε ένα μήνυμα στο πλαίσιο διαπολιτειακού και εξωτερικού εμπορίου που περιείχε απειλή για τη δολοφονία του Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ».

Τα κοχύλια στην παραλία και το πολιτικό μήνυμα

Ο πρώην διευθυντής του FBI έγραψε τότε στο Instagram ότι δημοσίευσε «μία φωτογραφία με μερικά κοχύλια που είδα σήμερα κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στην παραλία, τα οποία υπέθεσα ότι ήταν ένα πολιτικό μήνυμα».

«Δεν συνειδητοποίησα ότι ορισμένοι άνθρωποι συνδέουν αυτούς τους αριθμούς με τη βία. Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό, αλλά είμαι αντίθετος σε κάθε είδους βία, οπότε κατέβασα την ανάρτηση».

Ο Κόμι κατηγορήθηκε τον Σεπτέμβριο για ψευδείς δηλώσεις στο Κογκρέσο και παρεμπόδιση της διαδικασίας του Κογκρέσου, σε μια υπόθεση που θεωρήθηκε ευρέως ως αντίποινα του Ρεπουμπλικανού Προέδρου εναντίον ενός πολιτικού αντιπάλου.

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε την υπόθεση τον Νοέμβριο με το σκεπτικό ότι ο εισαγγελέας των ΗΠΑ που επέλεξε ο Τραμπ και ο οποίος άσκησε τις κατηγορίες είχε διοριστεί παράνομα.

Ο δικαστής απέρριψε ταυτόχρονα μια ξεχωριστή υπόθεση που είχε ασκηθεί εναντίον μίας άλλης εχθρού του Τραμπ, της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς.

Οι κατηγορίες εναντίον του Κόμι και της Τζέιμς ήρθαν μετά την παραίτηση του προσωρινού εισαγγελέα των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, Έρικ Σίμπερτ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε πει στους επικεφαλής του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Ένας άλλος επικριτής του Τραμπ, ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, Τζον Μπόλτον, έχει κατηγορηθεί για φερόμενη διαβίβαση και διατήρηση απόρρητων πληροφοριών.