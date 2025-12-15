«Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο» λέει ο πρόεδρος της Βουλής της Λιβύης: Όλο το παρασκήνιο σε Αθήνα και Κάιρο

Δήλωση – βόμβα έκανε ο πρόεδρος της Βουλής της Λιβύης! Από την πόλη της Βεγγάζης όπου εδρεύει, ο Ακίλα Σάλεχ δήλωσε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για διαπραγμάτευση, όπως λέει, με την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Τουρκία για τις οριοθετήσεις των θαλάσσιων ζωνών.

Λίγες ημέρες μετά την επίσκεψή του στην Αθήνα, και σε συνέντευξή του στο Λιβυκό Πρακτορείο Ειδήσεων τη Δευτέρα (15.12.2025), ο πρόεδρος της Βουλής της Λιβύης, Ακίλα Σάλεχ «έριξε» άκυρο στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο εδώ και έξι χρόνια η Ελλάδα το έχει χαρακτηρίσει «παράνομο».

Βάσει των νέων δεδομένων, παραμερίζονται και τα σενάρια που ήθελαν να κυρώνεται από τη λιβυκή Βουλή, όπως επιθυμούσε η Άγκυρα, η οποία τα τελευταία χρόνια έκανε ό,τι μπορούσε για να το επιτύχει.

Οι τελευταίες θετικές για την Αθήνα εξελίξεις έρχονται μετά τις συζητήσεις που είχε στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ο Ακίλα Σάλεχ με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, αλλά και την επίσκεψη του Λίβυου Χαλίφα Χάφταρ στο Κάιρο όπου εξετάστηκε και το θέμα των οριοθετήσεων θαλάσσιων ζωνών με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Ο Σάλεχ, στη συνέντευξή του στο λιβυκό πρακτορείο ειδήσεων τονίζει ότι «η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι η μόνη αρμόδια αρχή που έχει την εξουσία να κυρώνει διεθνείς συμφωνίες», επαναβεβαιώνοντας ότι η «θαλάσσια συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση του Φαγιέζ αλ-Σάρατζ με την Τουρκία ούτε παρουσιάστηκε ούτε εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και, ως εκ τούτου, είναι νομικά άκυρη και μη δεσμευτική για το λιβυκό κράτος».

Στην ίδια συνέντευξη, ο Σάλεχ εξήγησε ότι διεθνείς συμφωνίες μπορούν να συναφθούν μόνο από μία νόμιμη κυβέρνηση που έχει λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, σημειώνοντας ότι όσα υπεγράφησαν από την κυβέρνηση Αλ-Σάρατζ δεν εξέφραζαν τη βούληση του λιβυκού λαού.