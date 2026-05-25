Ο Τραμπ για τρίτη φορά στο νοσοκομείο, ερωτήματα για την υγεία του Προέδρου των ΗΠΑ

Αυξάνονται οι αμφιβολίες για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος τον Ιούνιο συμπληρώνει τα 80 του χρόνια, πρόκειται να επισκεφθεί ακόμη μία φορά νοσοκομείο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να υποβληθεί σε ιατρικό και οδοντιατρικό έλεγχο, τη στιγμή που η κριτική σχετικά με την ικανότητά του να ασκεί τα καθήκοντα ως Προέδρου των ΗΠΑ και οι πρόσφατες ανησυχίες για την υγεία του συνεχίζουν να εντείνονται.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του dailystar.co.uk, ο Τραμπ αναμένεται να μεταβεί στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed την Τρίτη (26.05.2026).

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι πρόκειται για μία ρουτίνα «προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης», καθώς οι φήμες σχετικά με την υγεία του έχουν ενταθεί. «Η επίσκεψη θα περιλαμβάνει τις ετήσιες οδοντιατρικές και ιατρικές εξετάσεις του Προέδρου, στο πλαίσιο της τακτικής προληπτικής υγειονομικής περίθαλψής του», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος στις 11 Μαΐου.

Αυτό συμβαίνει ενώ ο Τραμπ απορρίπτει επανειλημμένα τις ανησυχίες σχετικά με την ηλικία και την υγεία του, αναφερόμενος σε προηγούμενα αποτελέσματα εξετάσεων που, όπως ισχυρίζεται, ήταν «τέλεια».

Σύμφωνα με το Forbes, ο Τραμπ δήλωσε πρόσφατα στους δημοσιογράφους: «Νιώθω όπως ένιωθα πριν από 50 χρόνια. Είναι τρελό.

«Ξέρω πολλούς ανθρώπους που το μόνο που κάνουν είναι να προσέχουν το βάρος τους… και μετά πεθαίνουν. Κι εγώ, από την άλλη, νιώθω υπέροχα».

Νωρίτερα αυτό το μήνα, δήλωσε επίσης στο Οβάλ Γραφείο: «Η υγεία μου είναι άριστη». Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ είπε στην εφημερίδα The Wall Street Journal: «Θα καταλάβω πότε θα αρχίσω να «επιβραδύνω», αλλά δεν είναι τώρα!».

Η τρίτη επίσκεψη στο νοσοκομείο σε περίπου 13 μήνες

Η επίσκεψη αυτή θα είναι η τρίτη προγραμματισμένη επίσκεψη του Τραμπ στο Walter Reed σε περίπου 13 μήνες και η τέταρτη δημόσια γνωστοποιημένη ιατρική εξέταση από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τη «Washington Post». Ο γιατρός του Λευκού Οίκου, Δρ Σον Μπαρμπαμπέλα, δήλωσε ότι ο Τραμπ βρίσκεται σε «άριστη υγεία» και είναι «απόλυτα ικανός» να ασκήσει τα καθήκοντά του, σύμφωνα με το «Newsmax».

Μετά από μία εξέταση τον Οκτώβριο του 2025, ο Δρ Μπαρμπαμπέλα φέρεται επίσης να δήλωσε ότι ο Πρόεδρος παρουσίασε «ισχυρή καρδιαγγειακή, πνευμονική, νευρολογική και σωματική απόδοση». Ο Τραμπ έχει επίσης ισχυριστεί ότι «απέσπασε άριστα» στις γνωστικές δοκιμασίες κατά τη διάρκεια των αξιολογήσεών του, συγκρίνοντας συχνά τον εαυτό του με τον Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με τη «USA Today».

Τον Ιούλιο του 2025, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι στον Τραμπ είχε διαγνωστεί χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια συχνή πάθηση που συνδέεται με τη συσσώρευση αίματος και το πρήξιμο στα πόδια. Οι φωτογράφοι έχουν επίσης καταγράψει επανειλημμένα εμφανείς μώλωπες στα χέρια του, τις οποίες ο Δρ Μπαρμπαμπέλα απέδωσε στις συχνές χειραψίες σε συνδυασμό με την καθημερινή δόση 325 mg ασπιρίνης που λαμβάνει για καρδιακή πρόληψη.

Οι επικριτές έχουν επίσης επισημάνει στιγμές κατά τις οποίες ο Τραμπ φαινόταν να κοιμάται ή να «ξεκουράζει τα μάτια του» κατά τη διάρκεια επίσημων εκδηλώσεων. Οι ανησυχίες έχουν επεκταθεί και στη διανοητική του οξύτητα.

Νωρίτερα τον Μάιο, μία ομάδα 30 ψυχιάτρων και γιατρών υπέγραψε κοινή δήλωση στο British Medical Journal στην οποία χαρακτήριζε τον Τραμπ ως «διανοητικά ακατάλληλο», αναφέροντας υποτιθέμενη «επιδείνωση της γνωστικής λειτουργίας» και «διαταραγμένη κρίση». Παρ’ όλα αυτά, ένα σημείωμα του 2025 ανέφερε επίσης ότι η «καρδιακή ηλικία» του Τραμπ ήταν 65 ετών, 14 χρόνια νεότερη από την πραγματική του ηλικία εκείνη την εποχή, ενώ αναφορές υποδηλώνουν ότι έχει χάσει περίπου 9 κιλά από το 2020, κάτι που η ομάδα του έχει συνδέσει με έναν «ενεργό τρόπο ζωής».