Βίντεο από τροχαίο στην Ουγκάντα με 3 νεκρούς σε σύγκρουση αυτοκινήτου με ελέφαντα

Απίστευτο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Ουγκάντα. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με ελέφαντα!

Το θανατηφόρο τροχαίο με ελέφαντα έγινε το βράδυ της 24ης Μαΐου στο Εθνικό Πάρκο Μέρτσισον Φολς στη βορειοδυτική Ουγκάντα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στη χώρα της ανατολικής Αφρικής, ενώ αυξάνονται και τα περιστατικά μεταξύ άγριων ζώων και ανθρώπων, οι οποίοι επεκτείνονται προς προστατευόμενες περιοχές άγριας ζωής.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, η τραγωδία συνέβη καθώς το όχημα κατευθυνόταν από την πόλη Αρούα προς την πρωτεύουσα Καμπάλα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά σε τοπικό νοσοκομείο και στη συνέχεια στην Καμπάλα για νοσηλεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα πληροφορίες για την τύχη του ελέφαντα, ο οποίος πάντως στο βίντεο που «ανέβηκε» στα social media φαίνεται να απομακρύνεται αργά από το σημείο.

This is terrible Elephant kills URA staff in Karuma, Uganda. After they knocked it, it stood up and demolished the vehicle. 3 dead and 4 seriously injured



Please be careful when driving in the dark in the bush in Uganda.#Visituganda pic.twitter.com/bbjMKmwWNF — Andrew Kibedi (@Supereal) May 25, 2026

Η Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Ουγκάντας κάλεσε τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για ζώα που διασχίζουν τους δρόμους.