Ισπανία: Ακόμη ένα κρούσμα χανταϊού ανάμεσα στους 14 επιβάτες του κρουραζιερόπλοιου που ήταν σε καραντίνα

Ανησυχία προκαλεί στην Ισπανία νέο περιστατικό με τον χανταϊός, καθώς ένας από τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius βρέθηκε θετικός στον ιό ενώ βρισκόταν ήδη σε καραντίνα στη Μαδρίτη. Ο άνδρας είχε απομακρυνθεί από το πλοίο νωρίτερα αυτόν τον μήνα μαζί με άλλους επιβάτες και πλέον νοσηλεύεται σε ειδική μονάδα απομόνωσης.

Το νέο κρούσμα αυξάνει την ανησυχία στην Ισπανία, καθώς είναι το δεύτερο επιβεβαιωμένο περιστατικό χανταϊού ανάμεσα στους 14 Ισπανούς που αποβιβάστηκαν από το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο στην Τενερίφη. Στο πλοίο επέβαιναν περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος από 23 διαφορετικές χώρες, όταν στις 2 Μαΐου ενημερώθηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για εμφάνιση σοβαρής πνευμονικής ασθένειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας, ο ασθενής μεταφέρθηκε σε ειδική μονάδα απομόνωσης στο νοσοκομείο Γκόμε Ούλα αμέσως μόλις επιβεβαιώθηκε ότι έχει προσβληθεί από τον ιό. Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και συνεχίζουν τους ελέγχους στους ανθρώπους που βρίσκονταν στο πλοίο.

Παρά την ανησυχία, οι ισπανικές υγειονομικές αρχές εμφανίζονται καθησυχαστικές, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό. Όπως εξηγούν, το κρούσμα εντοπίστηκε σε άτομο που βρισκόταν ήδη σε καραντίνα και είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.