Το Ιράν σκέφτεται την επιστροφή στο ίντερνετ μετά από 87 ημέρες

Μετά από σχεδόν τρεις μήνες ψηφιακής απομόνωσης, το Ιράν φαίνεται να κάνει βήματα για την επαναφορά του ίντερνετ στη χώρα. Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν έδωσε εντολή να αποκατασταθεί σταδιακά η πρόσβαση στο διαδίκτυο, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Για 87 ολόκληρες ημέρες, εκατομμύρια πολίτες στο Ιράν βρίσκονται ουσιαστικά χωρίς ίντερνετ, μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων κατά της χώρας. Η κατάσταση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα, στην επικοινωνία αλλά και στην οικονομική δραστηριότητα των πολιτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το παρατηρητήριο NetBlocks, η πρόσβαση στο διαδίκτυο ήταν εξαιρετικά περιορισμένη σε όλη τη χώρα. Μόνο λίγοι πολίτες μπορούσαν να παρακάμπτουν τους περιορισμούς χρησιμοποιώντας ακριβά και εξελιγμένα δίκτυα VPN, κάτι που δεν ήταν εύκολα διαθέσιμο για τον περισσότερο κόσμο.

Η πολύμηνη διακοπή του διαδικτύου είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο μέσα στο Ιράν όσο και διεθνώς, ενώ οι αρχές είχαν φτάσει στο να εκτελέσουν έναν πατέρα δύο παιδιών επειδή χρησιμοποιούσε δορυφορικό ίντερνετ. Πολλοί πολίτες δυσκολεύονταν να επικοινωνήσουν με συγγενείς, να εργαστούν ή ακόμα και να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στη χώρα και στον κόσμο.

Πλέον, η απόφαση της κυβέρνησης να επαναφέρει το ίντερνετ θεωρείται ένα σημαντικό βήμα επιστροφής στην κανονικότητα, αν και παραμένει άγνωστο πόσο γρήγορα θα αποκατασταθεί πλήρως η πρόσβαση για όλους τους κατοίκους της χώρας.