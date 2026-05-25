Στο νοσοκομείο και ο Νετανιάχου μετά τον Τραμπ – Και εκείνος για «οδοντιατρική φροντίδα»

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα πάει στο νοσοκομείο για «οδοντιατρικές και ιατρικές εξετάσεις», έγινε γνωστό ότι και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, πήγε τη Δευτέρα (25/5/26) στο νοσοκομείο Χαντασά του Έιν Κερέμ, κοντά στην Ιερουσαλήμ, με το γραφείο του να διευκρινίζει πως σκοπός ήταν να λάβει «οδοντιατρική φροντίδα».

Η διευκρινιστική δήλωση από το πρωθυπουργικό γραφείο δόθηκε στη δημοσιότητα αφότου ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Η κατάσταση της υγείας του 76χρονου Νετανιάχου βρέθηκε στο «μικροσκόπιο» των ισραηλινών ΜΜΕ τον προηγούμενο μήνα, όταν ο ίδιος ανακοίνωσε πως υποβλήθηκε σε επιτυχημένη ακτινοθεραπεία για την αντιμετώπιση καρκίνου του προστάτη αρχικού σταδίου, χωρίς όμως να διευκρινίζει πότε έγινε αυτό.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι καθυστέρησε τη δημοσιοποίηση της ιατρικής έκθεσης για δύο μήνες, προκειμένου να μην επιτρέψει στο Ιράν να διαδώσει «προπαγάνδα σε βάρος του Ισραήλ» σε καιρό πολέμου.

Τον Ιούλιο του 2023, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε υποβληθεί σε επέμβαση για την τοποθέτηση βηματοδότη. Ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης είχε υποβληθεί σε επέμβαση προστάτη το 2024.