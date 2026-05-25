Κόσμος

Στο νοσοκομείο και ο Νετανιάχου μετά τον Τραμπ – Και εκείνος για «οδοντιατρική φροντίδα»

Ισραηλινά ΜΜΕ μετέδωσαν πως ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, προκαλώντας ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του
Μπέντζαμιν Νετανιάχου / Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου / REUTERS / Jonathan Ernst / File Photo
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα πάει στο νοσοκομείο για «οδοντιατρικές και ιατρικές εξετάσεις», έγινε γνωστό ότι και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, πήγε τη Δευτέρα (25/5/26) στο νοσοκομείο Χαντασά του Έιν Κερέμ, κοντά στην Ιερουσαλήμ, με το γραφείο του να διευκρινίζει πως σκοπός ήταν να λάβει «οδοντιατρική φροντίδα».

Η διευκρινιστική δήλωση από το πρωθυπουργικό γραφείο δόθηκε στη δημοσιότητα αφότου ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Η κατάσταση της υγείας του 76χρονου Νετανιάχου βρέθηκε στο «μικροσκόπιο» των ισραηλινών ΜΜΕ τον προηγούμενο μήνα, όταν ο ίδιος ανακοίνωσε πως υποβλήθηκε σε επιτυχημένη ακτινοθεραπεία για την αντιμετώπιση καρκίνου του προστάτη αρχικού σταδίου, χωρίς όμως να διευκρινίζει πότε έγινε αυτό.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι καθυστέρησε τη δημοσιοποίηση της ιατρικής έκθεσης για δύο μήνες, προκειμένου να μην επιτρέψει στο Ιράν να διαδώσει «προπαγάνδα σε βάρος του Ισραήλ» σε καιρό πολέμου.

Τον Ιούλιο του 2023, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε υποβληθεί σε επέμβαση για την τοποθέτηση βηματοδότη. Ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης είχε υποβληθεί σε επέμβαση προστάτη το 2024.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
133
116
75
70
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Λαβρόφ σε Ρούμπιο: «Εκκενώστε την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο» – Η προειδοποίηση – προάγγελος ρωσικών επιθέσεων
Η απόφαση της Μόσχας για πλήγματα στο Κίεβο, ελήφθη ως «απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις από το καθεστώς του Κιέβου» εναντίον αμάχων στη ρωσική επικράτεια
Sputnik
Newsit logo
Newsit logo