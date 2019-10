«Αλαλούμ» με το Ιρανικό τάνκερ – «Ναι το χτύπησαν πύραυλοι» λέει η Τεχεράνη

«Αυτοί που κρύβονται πίσω από την επίθεση ευθύνονται για τις συνέπειες αυτής της επικίνδυνης περιπέτειας, συμπεριλαμβανομένης της επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρύπανσης που προκλήθηκε», δήλωσε στην δημόσια τηλεόραση ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Αμπάς Μουσαβί, επιβεβαιώνοντας ότι το πλοίο επλήγη δύο φορές καθώς έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα.

Λίγο νωρίτερα βέβαια δημιουργήθηκε αλαλούμ, καθώς υπήρχε διάψευση για τους πυραύλους από το Ιράν, ενώ αρχικά είχαν πει το αντίθετο.

Ωστόσο η Ιρανική Εθνική Εταιρεία Πετρελαιοφόρων (NIOC) ανέφερε ότι ποτέ δεν διαψεύστηκε κάτι τέτοιο. click4more Πετρέλαιο: «Εκτινάσσονται» οι τιμές μετά την έκρηξη στο Ιρανικό τάνκερ

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε παράλληλα ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για να επιρριφθούν ευθύνες για την έκρηξη που προκλήθηκε στο δεξαμενόπλοιο ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα κοντά στην Σαουδική Αραβία, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Το ιρανικό τάνκερ κατευθύνεται προς το ιρανικό λιμάνι του Λαράκ στον Κόλπο, σύμφωνα παράλληλα με στοιχεία της υπηρεσίας Refinitiv που παρακολουθεί τη ναυσιπλοΐα.

Σύμφωνα με τη Refinitiv, το πλοίο πλέει με τις μηχανές του με προορισμό του το Λαράκ, ένα νησί ανοιχτά των ιρανικών ακτών, δείχνουν τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Refinitiv.

Oil prices jump by more than 2% after an Iranian oil tanker was hit by two suspected rockets off Saudi Arabia’s port city of Jeddah.

Saudi Arabia has not yet commented on the blasts https://t.co/w2kLA4VoHX pic.twitter.com/y32Am9EGYO

— Al Jazeera English (@AJEnglish) 11 Οκτωβρίου 2019