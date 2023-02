Ένα αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Black Hawk συνετρίβη στην πολιτεία Αλαμπάμα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι δύο επιβαίνοντες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο άνθρωποι, που σκοτώθηκαν», ανέφερε ο Μπρεντ Πάτερσον, εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη της κομητείας Μάντισον της Αλαμπάμα σε ανακοίνωσή του.

Γύρω στις 15:00 (23:00 ώρα Ελλάδας) το Black Hawk της αεροπορίας της Εθνοφρουράς του Τενεσί -πολιτείας που γειτονεύει με την Αλαμπάμα- κατέπεσε ενώ εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση κοντά σε αυτοκινητόδρομο και σε άλλον οδικό άξονα, ανέφερε η διοίκηση της Εθνοφρουράς του Τενεσί.

«Μας γεμίζει βαθιά θλίψη η απώλεια των δυο μελών της Εθνοφρουράς», τόνισε ο στρατηγός Γουόρνερ Ρος, επικεφαλής του σώματος στην πολιτεία.

Σε χωριστή ανακοίνωσή του, ο Ρόμπερτ Κάρβερ, εκπρόσωπος της Εθνοφρουράς, τόνισε πως θα ήταν «πρόωρο να αναφερθούμε στα πιθανά αίτια της συντριβής».

Βίντεο που αναρτήθηκε στο twitter δείχνει το ελικόπτερο την ώρα που πέφτει

#Alabama authorities reportedly confirms the US military helicopter that crashed near Highway 53 in Madison County was a UH-60 Blackhawk, no survivors pic.twitter.com/FD2EMrG4zM