ΗΠΑ: Αστυνομικοί του Γουισκόνσιν πυροβόλησαν και σκότωσαν ένοπλο μαθητή που προσπάθησε να εισβάλει σε σχολείο

Η αστυνομία στο Γουισκόνσιν των ΗΠΑ πυροβόλησε και σκότωσε τον ένοπλο μαθητή, ο οποίος, είχε επιχειρήσει, νωρίτερα, να εισβάλει σε γυμνάσιο την Τετάρτη (01.05.2024), σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των τοπικών αρχών.

Όπως ανέφερε τα ξημερώματα της Μεγάλης Πέμπτης 2 Μαΐου η ηλεκτρονική έκδοση του «Wisconsin State Journal», ο μαθητής που έφτασε με ένα όπλο στο γυμνάσιο Mount Horeb, αλλά δεν κατάφερε να μπει στο σχολείο ή να τραυματίσει άλλους μαθητές και το προσωπικό, έπεσε τελικά νεκρός από πυρά αστυνομικών, στη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών, δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας του Γουισκόνσιν, Τζος Κάουλ.

Οι αρχές ανέφεραν ότι κανείς άλλος δεν τραυματίστηκε.

Sources tell @ABC News a 14-year-old active shooter with what appeared to be a rifle was killed after a confrontation with officers outside a Wisconsin middle school. @PierreTABC reports. https://t.co/cijbzF3SUy pic.twitter.com/XZdISQTWcs