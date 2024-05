Αλάσκα: Οι επιστήμονες προειδοποιούν για το πορτοκαλί χρώμα που αποκτούν τα ποτάμια

Ένα πρωτοφανές φαινόμενο σημειώνεται σε ποτάμια της Αλάσκα, με τους επιστήμονες να σημάνουν συναγερμό αφού το νερό από μπλε γίνεται πορτοκαλί.

Τα ποτάμια και τα ρυάκια στην Αλάσκα αλλάζουν χρώμα από καθαρό μπλε σε «σκουριασμένο» πορτοκαλί, λόγω των τοξικών μετάλλων που απελευθερώνονται από την απόψυξη του μόνιμου παγετού. Ο αποχρωματισμός και η θολότητα προκαλούνται από μέταλλα όπως ο σίδηρος, ο ψευδάργυρος, ο χαλκός, το νικέλιο και ο μόλυβδος, ανακάλυψαν οι ερευνητές -μερικά από τα οποία είναι τοξικά για τα οικοσυστήματα των ποταμών και των ρεμάτων- καθώς ο μόνιμος παγετός ξεπαγώνει και εκθέτει τις υδάτινες οδούς σε ορυκτά που κλειδώνονται κάτω από το έδαφος για χιλιάδες χρόνια.

Το εύρημα εξέπληξε τους ερευνητές από την Υπηρεσία Εθνικού Πάρκου, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Ντέιβις και το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ, οι οποίοι πραγματοποίησαν δοκιμές σε 75 τοποθεσίες στις πλωτές οδούς της οροσειράς Μπρουκς της Αλάσκας. Τα ποτάμια και τα ρυάκια στην οροσειρά φάνηκαν να «σκουριάζουν» και να έχουν γίνει θολά και πορτοκαλί τα τελευταία πέντε έως δέκα χρόνια, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Communications: Earth & Environment.

Τα αρκτικά εδάφη περιέχουν φυσικά οργανικό άνθρακα, θρεπτικά συστατικά και μέταλλα, όπως ο υδράργυρος, στο μόνιμο πάγο τους, λέει η μελέτη. Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν κάνει αυτά τα ορυκτά και οι πηγές νερού γύρω τους να συναντώνται καθώς λιώνει ο μόνιμος παγετός. Η Αρκτική θερμαίνεται τέσσερις φορές πιο γρήγορα από τον υπόλοιπο κόσμο, όπως έχουν δείξει μελέτες.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δορυφορικές εικόνες για να προσδιορίσουν πότε συνέβη η αλλαγή στο χρώμα σε διαφορετικούς ποταμούς και ρυάκια.

Αυτός ο αποχρωματισμός έχει συνδεθεί με «δραματικές μειώσεις» στην υδρόβια ζωή, εγείροντας ανησυχίες για το πώς η συνεχιζόμενη τήξη του μόνιμου παγετού θα επηρεάσει τις κοινότητες που βασίζονται σε αυτές τις υδάτινες οδούς για κατανάλωση και ψάρεμα.

Μόνο στους αρκτικούς ποταμούς της Αλάσκας κατοικεί μια ποικιλία ψαριών που είναι «κρίσιμα για την επιβίωση, τον αθλητισμό και την εμπορική αλιεία», έγραψαν οι ερευνητές. Τοπικές κοινότητες εξέφρασαν τις ανησυχίες και τις παρατηρήσεις τους σε ερευνητές που ξεκινούσαν την έρευνα πριν από επτά χρόνια, το 2017.

Η Αλάσκα δεν είναι η μόνη πολιτεία που βιώνει αυτό το φαινόμενο. Μια άλλη μελέτη, που δημοσιεύτηκε μόλις ένα μήνα πριν οι ερευνητές στην Αλάσκα δημοσιοποιήσουν τα ευρήματά τους, περιγράφει λεπτομερώς πώς τα Βραχώδη Όρη του Κολοράντο βλέπουν παρόμοια αποτελέσματα, μεταξύ άλλων, από το θερμαινόμενο κλίμα.

