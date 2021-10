Μετά την τραγωδία στα γυρίσματα της ταινίας «Rust», στην οποία πρωταγωνιστεί, ο Άλεκ Μπάλντουιν έκανε την πρώτη του δήλωση, τονίζοντας πόσο σοκαρισμένος είναι.

Ο Άλεκ Μπάλντουιν πυροβόλησε και σκότωσε κατά λάθος την διευθύντρια φωτογραφίας κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ενώ ένας από τους σκηνοθέτες, ο Τζόελ Σόουζα, τραυματίστηκε και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

“Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω το σοκ και τη θλίψη μου για το τραγικό περιστατικό με το θάνατο της Halyna Hutchins, μιας συζύγου, μητέρας και αξιοθαύμαστης συναδέλφου μας. Συνεργάζομαι με τις αρχές στην έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας και είμαι σε επαφή με τον άντρα της, στηρίζοντας τον ίδιο και την οικογένεια της. Πονάει η καρδιά μου για τον άντρα της, τον γιο τους και όλους όσοι γνώριζαν και αγαπούσαν την Halyna”.

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and