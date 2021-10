«Πάγωσε» το Χόλιγουντ – και όχι μόνο – στο άκουσμα της είδησης ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας ταινίας όπου πρωταγωνιστεί ο Άλεκ Μπάλντουιν μια γυναίκα έχασε τη ζωή της, όταν ο γνωστός ηθοποιός την πυροβόλησε. Το τραγικό περιστατικό έσπευσαν να σχολιάσουν πολλοί άνθρωποι από τον χώρο του θεάματος, εκφράζοντας τη θλίψη τους και ότι αποτελεί έναν από τον μεγαλύτερο τους φόβο.

Το σοκαριστικό δυστύχημα στο σετ του γουέστερν Rust στο Νέο Μεξικό σημειώθηκε την Πέμπτη (21/10), όταν ο Άλεκ Μπάλντγουιν πυροβόλησε με όπλο – ρέπλικα που υποτίθεται πως είχε άσφαιρα. Νεκρή είναι η 42χρονη Halyna Hutchins, που εργαζόταν στην ταινία ως διευθύντρια φωτογραφίας, ενώ τραυματίστηκε και ο 48χρονος Joel Souza, σκηνοθέτης της ταινίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες υπό τις οποίες ο Άλεκ Μπάλντουιν πυροβόλησε, τραυματίζοντας θανάσιμα την 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας της ταινίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι προς το παρόν επικρατεί η εκδοχή το όπλο να εκπυρσοκρότησε και, σύμφωνα με εκπρόσωπο του σερίφη, πρόκειται για «ατύχημα», καθώς αντί για άσφαιρα στο πιστόλι που χρησιμοποιούσε ο πρωταγωνιστής είχαν τοποθετηθεί αληθινές σφαίρες.

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened?

