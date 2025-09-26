Συμβαίνει τώρα:
Αλεξιπτωτιστές έκαναν ελεύθερη πτώση με φόντο ουράνιο τόξο σε πλήρη κύκλο: Ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί το φαινόμενο – Δείτε βίντεο

Ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί ότι η πραγματική μορφή του ουράνιου τόξου είναι κυκλική και δεν γίνεται αντιληπτό από το έδαφος καθώς το «κόβει» ο ορίζοντας
Ουράνιο τόξο

Αν και όλοι έχουν συνηθίσει να βλέπουμε το ουράνιο τόξο μισό, η αληθινή του μορφή είναι σε πλήρη κύκλο. Το απίστευτο αυτό θέαμα κατέγραψαν σε βίντεο αλεξιπτωτιστές στη Βρετανία, που είχαν την τύχη να κάνουν ελεύθερη πτώση με φόντο τα πανέμορφα χρώματα του κυκλικού τόξου.

Οι υπέροχες εικόνες καταγράφηκαν από τον Πολ Ντιούερι και την ομάδα Sky Langer στις 13 Σεπτεμβρίου. Στα πλάνα φαίνεται το ουράνιο τόξο να σχηματίζει έναν τέλειο κύκλο χωρίς να υπάρχει κανένα κενό ή καμία παραμόρφωση. Έλληνας χρήστης βλέποντας το βίντεο, ζήτησε από τον Θοδωρή Κολυδά να εξηγήσει τι συμβαίνει στην πραγματικότητα και γιατί βλέπουμε μόνο το μισό από αυτό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κανονική μορφή του ουράνιου τόξου είναι κυκλική και ο λόγος που δεν γίνεται αυτό αντιληπτό από το έδαφος είναι γιατί το «κόβει» ο ορίζοντας.

«Ουράνιο τόξο ως πλήρης κύκλος. Ναι ισχύει. Ένα ουράνιο τόξο στην πραγματικότητα είναι ένας πλήρης κύκλος από χρωματιστό φως που σχηματίζεται όταν οι ακτίνες του ήλιου διαθλώνται, ανακλώνται και διασπώνται μέσα σε σταγονίδια νερού. Βλέπουμε μόνο το μισό τόξο από το έδαφος, καθώς ο ορίζοντας “κόβει” τον κύκλο και έτσι εμείς βλέπουμε μόνο το επάνω μέρος του.

Ο πλήρης κύκλος μπορεί να φανεί αν βρισκόμαστε σε αεροπλάνο και το φως πέφτει πάνω σε σταγονίδια κάτω από εμάς, ή από ψηλές κορυφές / βουνά με σύννεφα και ομίχλη, ή ακόμα σε καταρράκτες και σιντριβάνια, όπου το φως περνά από λεπτές σταγόνες. Σε αυτές τις περιπτώσεις σχηματίζεται ένας πλήρης φωτεινός δακτύλιος γύρω από το “αντιηλιακό σημείο” (το ακριβώς αντίθετο σημείο από τον ήλιο) , όπως στο βίντεο», περιέγραψε.

