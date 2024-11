Αμερικανικές εκλογές: Η Κάμαλα Χάρις ψήφισε με επιστολική ψήφο – «Θα πολεμήσουμε για χάρη της χώρας»

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφια των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις ανακοίνωσε σήμερα ότι ψήφισε με επιστολική ψήφο κατά την εκλογική αυτή διαδικασία στην οποία «κοντράρεται» με τον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Μόλις λίγες μέρες πριν από την καθοριστική μέρα των Αμερικανικών εκλογών, η Δημοκρατική υποψήφια, Κάμαλα Χάρις, ψήφισε όχι «ρίχνοντας» αλλά «στέλνοντας» επιστολική ψήφο. Έχοντας ελάχιστη διαφορά με τον Ντόναλντ Τραμπ, και τις δημοσκοπήσεις να διχάζουν όλα αναμένεται να κριθούν στις 5 Νοεμβρίου.

«Οι εκλογές είναι την Τρίτη 5 Νοεμβρίου και ναι η κούρσα θα είναι δύσκολα αλλά θα κερδίσουμε. Ένας από τους λόγους είναι επειδή θα ψηφίσετε. Ξέρω ότι θα το κάνετε. Σιγουρευτείτε ότι συμπληρώσατε το ψηφοδέλτιό σας, εγώ συμπλήρωσα το δικό μου και θα το ταχυδρομήσω.

Σιγουρευόμαστε ότι θα παλέψουμε μαζί για χάρη της Αμερικής. Αν δεν το έχετε κάνει ακόμη, παρακαλώ προγραμματίστε τη ψήφο σας. Μάθετε που, πότε θα ψηφίσετε και επισκεφτείτε το IWillVote.com αν έχετε απορίες. Θα σας δω εκεί έξω και σας ευχαριστώ », είπε στην ανάρτησή της.

Election Day is Tuesday, November 5.



Your voice is your vote, and your vote is your power.



I voted by mail. Make your own plan to vote by heading to https://t.co/VbrfuqVy9P. pic.twitter.com/p6ifemADQy