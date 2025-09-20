Κόσμος

Αμερικανικό χτύπημα σε ταχύπλοο που μετέφερε ναρκωτικά: Το βίντεο που δημοσίευσε ο Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη αναφερθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε – τουλάχιστον τρία – πλήγματα εναντίον σκαφών τα οποία ανήκαν όπως διαβεβαίωσε σε διακινητές ναρκωτικών
Το ταχύπλοο που χτύπησαν οι Αμερικανικές δυνάμεις
Το ταχύπλοο που χτύπησαν οι Αμερικανικές δυνάμεις

Ενα νέο βίντεο το οποίο δείχνει αμερικανικό χτύπημα σε ταχύπλοο που μετέφερε ναρκωτικά με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ έδωσε στην δημοσιότητα το Ντόναλντ Τραμπ

Το βίντεο ανέβηκε στο λογιαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ Truth Social και σύμφωνα με τον ίδιο από την επίθεση στο ταχύπλοο σκοτώθηκαν τρεις νακρωτρομοκράτες.

Οι ΗΠΑ ανέπτυξαν στρατιωτικές δυνάμεις εκεί, στο όνομα της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών, και το δεύτερο πλήγμα, μερικές ημέρες αργότερα, σκότωσε άλλους «τρεις ναρκωτρομοκράτες» από τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο.

Την Τρίτη, ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος αναφέρθηκε σε τρίτο σκάφος που χτυπήθηκε, αλλά χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, ούτε να δημοσιοποιήσει βίντεο από το πλήγμα.

 

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγμα εναντίον «σκάφους που συνδεόταν με τρομοκρατική οργάνωση», έγραψε χθες ο αμερικανός πρόεδρος, χωρίς να ξεκαθαρίσει πού έγινε, ούτε να αναφερθεί στη Βενεζουέλα, όπως τις προηγούμενες δυο φορές.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος μετέφερε ναρκωτικά κι έπλεε κατά μήκος γνωστού διαδρόμου διακίνησης ναρκωτικών, καθ’ οδόν για να δηλητηριάσει Αμερικανούς», συνέχισε, συμπληρώνοντας πως βρισκόταν «σε διεθνή ύδατα».

Συμπλήρωσε πως «τρεις ναρκωτρομοκράτες» σκοτώθηκαν.

Διαβεβαιώνοντας πως θέλει να πατάξει τα καρτέλ των ναρκωτικών, η Ουάσιγκτον έχει στείλει επτά πολεμικά πλοία κι υποβρύχιο στην Καραϊβική, ακόμη ένα πολεμικό πλοίο στον Ειρηνικό, μαχητικά και μεταγωγικά αεροσκάφη στο Πουέρτο Ρίκο…

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, τον Νικολάς Μαδούρο, πως είναι επικεφαλής κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, του «καρτέλ των ήλιων» (Cártel de los Soles) — η ίδια η ύπαρξη τέτοιας οργάνωσης αποτελεί ωστόσο αντικείμενο αντεγκλήσεων. Το καλοκαίρι εξάλλου διπλασίασε την αμοιβή που προσφέρει για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του, στα 50 εκατομμύρια δολάρια.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Μαδούρο από την πλευρά του καταγγέλλει «ιμπεριαλιστικό σχέδιο με σκοπό αλλαγή καθεστώτος, για να επιβληθεί κυβέρνηση – μαριονέτα ελεγχόμενη από τις ΗΠΑ» στο πετρελαιοπαραγωγικό κράτος της Λατινικής Αμερικής.

Η νομιμότητα των αμερικανικών πληγμάτων εναντίον σκαφών που φέρονται να ανήκουν σε διακινητές ναρκωτικών αμφισβητείται από ειδικούς, που μιλούν περί «άδειας να σκοτώνονται» χωρίς καμιά διαδικασία.

