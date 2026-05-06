Ντόναλντ Τραμπ: Είναι πολύ νωρίς ακόμη για απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι πιστεύει ότι τελικά θα καταφέρουν να έρθουν σε συμφωνία
Το διπλωματικό θρίλερ για τον πόλεμο στο Ιράν συνεχίζεται, με τον Ντόναλντ Τραμπ, να τονίζει ότι είναι ακόμη πολύ μακριά από μία ειρηνευτική συμφωνία.

Με τον Ντόναλντ Τραμπ, να δείχνει «μια καρότο, μιά μαστίγιο» προς το Ιράν, μετά τις απειλές που εξαπέλυσε τονίζοντας ότι εάν η Τεχεράνη συμφωνήσει ο πόλεμος θα τελειώσει, εάν δεν συμφωνήσει θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί με μεγαλύτερη ένταση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δείχνει να θέλει διαπραγματεύσεις, όμως θα πρέπει όπως φαίνεται να λυθεί το «αγκάθι» των πυρηνικών.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το πρωί της Τετάρτης 06.05.2026 στη New York Post ότι είναι «πολύ νωρίς» για να αρχίσουν να σκέφτονται άμεσες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρότι υπάρχουν αισιόδοξες αναφορές ότι οι δύο χώρες πλησιάζουν σε ένα πιθανό πλαίσιο συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος που κρατά εδώ και 67 μέρες.

Όταν ρωτήθηκε αν η εφημερίδα πρέπει να ετοιμάζεται να στείλει ξανά δημοσιογράφο στο Πακιστάν για νέο γύρο διαπραγματεύσεων, μετά την αποκάλυψη από το Ισλαμαμπάντ ότι προετοιμάζεται ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων, ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε:
«Δεν νομίζω» ενώ συνέχισε: «Πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε, αλλά είναι πολύ μακριά ακόμα»

Λίγο νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε γράψει στο Truth Social ότι: «Αν το Ιράν δεχτεί αυτά που έχουν συμφωνηθεί, κάτι που ίσως είναι μεγάλη υπόθεση τότε η ήδη θρυλική “Epic Fury” θα τελειώσει και ο πολύ αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιτρέψει στα Στενά του Ορμούζ να είναι ανοιχτά για όλους, ακόμη και για το Ιράν. Αν δεν συμφωνήσουν, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν και δυστυχώς θα είναι πολύ πιο έντονοι και σκληροί από πριν».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει και στο παρελθόν ότι θα ήταν ανοιχτός να ταξιδέψει στο Πακιστάν για να υπογράψει επίσημη συμφωνία, ως ένδειξη σεβασμού προς τον αρχηγό άμυνας του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, για τις προσπάθειές του να φέρει κοντά την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Η συνομιλία του Τραμπ με τη New York Post τελείωσε απότομα το πρωί της Τετάρτης, όταν είπε ότι είχε συνάντηση με «τους στρατηγούς».

