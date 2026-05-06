Κόσμος

Πέθανε ο Τεντ Τέρνερ, ιδρυτής του CNN

Την δυσάρεστη ανακοίνωση έκανε το αμερικανικό δίκτυο - Έπασχε από άνοια με σωμάτια Lewy, μια προοδευτική νευρολογική ασθένεια
Ted Turner
Photo / AP
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Παγκόσμια θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση θανάτου του ιδρυτή του CNN, του αμερικανικού ειδησεογραφικού κολοσού, Τέντ Τέρνερ, σε ηλικία 87 ετών. 

Ο Τεντ Τέρνερ, ο άνθρωπος των media και φιλάνθρωπος που ίδρυσε το CNN, το πρώτο 24ωρο ειδησεογραφικό κανάλι που άλλαξε για πάντα την τηλεοπτική ενημέρωση, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 06.05.2026, σύμφωνα με ανακοίνωση της Turner Enterprises. 

Ο επιχειρηματίας από το Οχάιο, που έγινε γνωστός στην Ατλάντα με το παρατσούκλι «The Mouth of the South» λόγω του εκρηκτικού και ανοιχτού χαρακτήρα του, δημιούργησε μια τεράστια αυτοκρατορία στα media. Σε αυτήν περιλαμβάνονταν το πρώτο μεγάλο “superstation” της καλωδιακής τηλεόρασης, δημοφιλή κανάλια για ταινίες και κινούμενα σχέδια, αλλά και αθλητικές ομάδες όπως οι Atlanta Braves.

Ο Τέρνερ ήταν επίσης γνωστός ιστιοπλόος, φιλάνθρωπος και ιδρυτής του United Nations Foundation. Ήταν ενεργός υπέρ της κατάργησης των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως και ένθερμος υποστηρικτής της προστασίας του περιβάλλοντος. Έγινε ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες γης στις ΗΠΑ και βοήθησε σημαντικά στην επανένταξη των βισόνων στη δυτική Αμερική. Δημιούργησε ακόμη και το παιδικό καρτούν «Captain Planet» για να μάθει στα παιδιά τη σημασία της οικολογίας.

 

Ωστόσο, αυτό που τον έκανε πραγματικά διάσημο ήταν το τολμηρό του όραμα να μεταδίδονται ειδήσεις από όλο τον κόσμο ζωντανά και όλο το 24ωρο, κάτι που τελικά άλλαξε την ιστορία της τηλεόρασης.

Το 1991, το περιοδικό Time τον ανακήρυξε «Άνθρωπο της Χρονιάς», επειδή, όπως ανέφερε, «επηρέασε την πορεία των γεγονότων και έκανε τους τηλεθεατές σε 150 χώρες άμεσους μάρτυρες της ιστορίας».

Αργότερα πούλησε τα τηλεοπτικά του δίκτυα στην Time Warner και αποχώρησε από τον χώρο, όμως συνέχισε να δηλώνει περήφανος για το CNN, το οποίο χαρακτήριζε «το μεγαλύτερο επίτευγμα» της ζωής του.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του CNN Worldwide, Μαρκ Τόμπσον, δήλωσε πως ο Τέρνερ ήταν «ένας αφοσιωμένος και θαρραλέος ηγέτης, που δεν φοβόταν να ρισκάρει και να εμπιστευτεί το ένστικτό του», προσθέτοντας ότι «ήταν και θα παραμείνει το πνεύμα του CNN».

Λίγο πριν κλείσει τα 80 του χρόνια, το 2018, ο Τέρνερ αποκάλυψε ότι έπασχε από άνοια με σωμάτια Lewy, μια προοδευτική νευρολογική ασθένεια. Στις αρχές του 2025 είχε νοσηλευτεί με ήπια πνευμονία και στη συνέχεια ανάρρωσε σε κέντρο αποκατάστασης.

Άφησε πίσω του πέντε παιδιά, 14 εγγόνια και δύο δισέγγονα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
147
118
111
107
100
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Στην Τενερίφη θα δέσει τελικά το κρουαζιερόπλοιο με τον χανταϊό - Επαναπατρίζονται όλοι οι ξένοι επιβάτες
Οι ξένοι επιβάτες δεν θα υποχρεωθούν να μπουν σε καραντίνα στην Ισπανία, καθώς η απόφαση αυτή εναπόκειται στις χώρες καταγωγής τους, πρόσθεσε η Ισπανίδα υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ
Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Πρώτο ύποπτο κρούσμα χανταϊού εκτός του MV Hondius: Εντοπίστηκε σε Γάλλο που ήταν στην ίδια πτήση με επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου
Είναι το πρώτο άτομο που προσβλήθηκε από την ασθένεια και δεν επέβαινε στο πλοίο - Συναγερμός και στην Ελβετία - Στην Ολλανδία μεταφέρονται τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου
Το κρουαζιερόπλοιο Hondius 8
Newsit logo
Newsit logo