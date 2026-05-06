Οικογενειακή τραγωδία στο Χιούστον: Εστιάτορας σκότωσε τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του και αυτοκτόνησε

Άγνωστα τα αίτια της τραγωδίας
Το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό στο Χιούστον
Μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει το Χιούστον του Τέξας, όπου γνωστό ζευγάρι στον χώρο της εστίασης βρέθηκε νεκρό μαζί με τα δύο μικρά παιδιά του, σε υπόθεση που οι αρχές χαρακτηρίζουν ως δολοφονία–αυτοκτονία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Μάθιου Μίτσελ, 52 ετών, φέρεται να πυροβόλησε τη σύζυγό του και συνεργάτιδά του, Τάι Μίτσελ, 39 ετών, καθώς και τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 8 και 4 ετών, πριν δώσει τέλος στη ζωή του μέσα στο σπίτι τους στην εύπορη περιοχή River Oaks στο Χιούστον.

Η τραγική ανακάλυψη έγινε το απόγευμα της Δευτέρας (04.05.2026), όταν η μπέιμπι σίτερ και συγγενείς που δεν είχαν καμία επικοινωνία με την οικογένεια από το προηγούμενο βράδυ και ειδοποίησαν την Αστυνομία. 

«Τα στοιχεία στη σκηνή υποδεικνύουν ότι πρόκειται για δολοφονία–αυτοκτονία, κατά την οποία ο άνδρας πυροβόλησε τα τρία θύματα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε», ανέφεραν οι αρχές σε ανακοίνωσή τους.

Το ζευγάρι ήταν ιδιαίτερα γνωστό στην τοπική κοινωνία ως ιδιοκτήτες του Travelers Table, ενός εστιατορίου με διεθνή κουζίνα εμπνευσμένη από τα ταξίδια τους. Αργότερα άνοιξαν και το Traveler’s Cart, με έμφαση στο street food από όλο τον κόσμο.

Αν και οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημα τα ονόματα των θυμάτων, η αδελφή της Τάι επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησης στα social media τον θάνατο της ίδιας και των παιδιών της.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα για τα αίτια της τραγωδίας.

