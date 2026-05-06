Βίντεο με το πρώτο ρομπότ – μοναχός της Νότιας Κορέας σε ναό της Σεούλ: Ο Gabi των 130 εκ. αφιερώνεται στον Βουδισμό

Η εμφάνισή του εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια σύνδεσης της τεχνολογίας με τη θρησκευτική εμπειρία
Ρομπότ - μοναχός στη Νότια Κορέα
Στη Νότια Κορέα παρουσιάστηκε το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ-μοναχός, στον ναό Jogye Temple της Σεούλ, ενόψει των εορτασμών για τα γενέθλια του Βούδα στις 19 Μαΐου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, το ρομπότ, με το όνομα Gabi, έχει ύψος περίπου 130 εκατοστά και φορά παραδοσιακή βουδιστική ενδυμασία. Κατά την παρουσίασή του, στάθηκε μπροστά σε μοναχούς στη Νότια Κορέα και «δήλωσε» ότι θα αφιερωθεί στον βουδισμό.

Η εμφάνιση του Gabi εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια σύνδεσης της τεχνολογίας με τη θρησκευτική εμπειρία, ανοίγοντας παράλληλα τη συζήτηση για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης σε παραδοσιακούς θεσμούς και πρακτικές. Σχετικό βίντεο από τη στιγμή της παρουσίασης δημοσιεύθηκε στα social media, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον και ποικίλες αντιδράσεις.

Πρόσφατα, και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο, ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κιότο, στην Ιαπωνία, παρουσίασαν ένα ρομπότ-μοναχό με τεχνητή νοημοσύνη, «σχεδιασμένο να προσφέρει πνευματική καθοδήγηση, να απαντά σε υπαρξιακά και φιλοσοφικά ερωτήματα και ενδεχομένως να συνδράμει ακόμη και σε θρησκευτικές τελετές».

Εκείνο το ρομπότ έχει την ονομασία «Buddharoid» και έχει εκπαιδευτεί σε τεράστιο όγκο βουδιστικών γραφών, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων κειμένων. Επιπλέον, διαθέτει έτσι μια «ψηφιακή σοφία» που του επιτρέπει να απαντά σε προσωπικά και φιλοσοφικά ερωτήματα. 

