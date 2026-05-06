Αγωνία για τον «Τίμι»: Ειδικοί φοβούνται ότι η φάλαινα πέθανε παρά τη δραματική επιχείρηση διάσωσης

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της μεγάπτερης φάλαινας με το όνομα «Τίμι», η οποία είχε παγιδευτεί σε ρηχά νερά κοντά στη Γερμανία και τελικά κατάφερε να απελευθερωθεί ύστερα από μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης, με κόστος που έφτασε περίπου το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Η φάλαινα είχε εντοπιστεί ήδη από τον Μάρτιο στις ακτές της Βαλτικής Θάλασσας, σε απόσταση πολύ μακριά από τον φυσικό της βιότοπο στον Ατλαντικό Ωκεανό. Καθώς περνούσαν οι εβδομάδες, η κατάσταση της υγείας της φέρεται να επιδεινωνόταν, ενώ οι συνεχείς ζωντανές μεταδόσεις από τις προσπάθειες διάσωσης προκάλεσαν φρενίτιδα στα social media.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ ειδικών και φιλοζωικών οργανώσεων, καθώς κάποιοι υποστήριζαν ότι η φάλαινα έπρεπε να αφεθεί να πεθάνει ήρεμα, ενώ άλλοι πίεζαν για μια οργανωμένη επιχείρηση επιστροφής της στον Ατλαντικό.

Τελικά, το Σάββατο (02.05.2026), ο Τίμι μεταφέρθηκε με ειδική φορτηγίδα γεμάτη νερό, την οποία ρυμουλκούσε πλοίο διάσωσης, και απελευθερώθηκε περίπου 45 μίλια από τις ακτές του Σκάγκεν στη Δανία.

‘Timmy’ the humpback whale was released in the North Sea after weeks stranded in shallow waters near Germany. Read more: https://t.co/HcFrRsm0ly pic.twitter.com/xwIrO7TUzw — The Associated Press (@AP) May 3, 2026



Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα άρχισαν να εκφράζονται σοβαροί φόβοι ότι η φάλαινα μπορεί να μην επιβίωσε.

«Είναι πολύ πιθανό να έχει πεθάνει»

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κατάσταση της Τίμι πριν από τη μεταφορά της είχε ήδη προκαλέσει ανησυχία. Ορισμένοι επιστήμονες θεωρούσαν ότι η φάλαινα είχε αναζητήσει τα ρηχά νερά επειδή ήταν εξαντλημένη και χρειαζόταν ξεκούραση.

Ο ερευνητής φαλαινών Fabian Ritter δήλωσε σε γερμανικά μέσα ότι εάν ο πομπός παρακολούθησης που τοποθετήθηκε στο ζώο δεν δώσει δεδομένα, τότε «θα πρόκειται για ολοκληρωτική καταστροφή τόσο για τη φάλαινα όσο και για την ομάδα διάσωσης».

Το πρόβλημα είναι ότι, σύμφωνα με τον Karin Walter-Mommert, ο οποίος συμμετείχε στη χρηματοδότηση της επιχείρησης, η συσκευή εντοπισμού που είχε τοποθετηθεί στη φάλαινα και θα μετέδιδε στοιχεία για τις ζωτικές της λειτουργίες δεν λειτουργεί.

Αυτό σημαίνει ότι οι αρχές και οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν αυτή τη στιγμή ούτε πού βρίσκεται η Τίμι ούτε αν είναι ακόμη ζωντανή.