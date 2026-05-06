Αγωνία για τον «Τίμι»: Ειδικοί φοβούνται ότι η φάλαινα πέθανε παρά τη δραματική επιχείρηση διάσωσης

Η φάλαινα αφέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (02.05.2026) ελεύθερη στη Βόρεια Θάλασσα
Η φάλαινα «Τίμι»
Η φάλαινα Τίμι / Photo by: Philip Dulian/picture-alliance/dpa/AP Images
Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της μεγάπτερης φάλαινας με το όνομα «Τίμι», η οποία είχε παγιδευτεί σε ρηχά νερά κοντά στη Γερμανία και τελικά κατάφερε να απελευθερωθεί ύστερα από μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης, με κόστος που έφτασε περίπου το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Η φάλαινα είχε εντοπιστεί ήδη από τον Μάρτιο στις ακτές της Βαλτικής Θάλασσας, σε απόσταση πολύ μακριά από τον φυσικό της βιότοπο στον Ατλαντικό Ωκεανό. Καθώς περνούσαν οι εβδομάδες, η κατάσταση της υγείας της φέρεται να επιδεινωνόταν, ενώ οι συνεχείς ζωντανές μεταδόσεις από τις προσπάθειες διάσωσης προκάλεσαν φρενίτιδα στα social media.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ ειδικών και φιλοζωικών οργανώσεων, καθώς κάποιοι υποστήριζαν ότι η φάλαινα έπρεπε να αφεθεί να πεθάνει ήρεμα, ενώ άλλοι πίεζαν για μια οργανωμένη επιχείρηση επιστροφής της στον Ατλαντικό.

Τελικά, το Σάββατο (02.05.2026), ο Τίμι μεταφέρθηκε με ειδική φορτηγίδα γεμάτη νερό, την οποία ρυμουλκούσε πλοίο διάσωσης, και απελευθερώθηκε περίπου 45 μίλια από τις ακτές του Σκάγκεν στη Δανία.


Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα άρχισαν να εκφράζονται σοβαροί φόβοι ότι η φάλαινα μπορεί να μην επιβίωσε.

«Είναι πολύ πιθανό να έχει πεθάνει»

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κατάσταση της Τίμι πριν από τη μεταφορά της είχε ήδη προκαλέσει ανησυχία. Ορισμένοι επιστήμονες θεωρούσαν ότι η φάλαινα είχε αναζητήσει τα ρηχά νερά επειδή ήταν εξαντλημένη και χρειαζόταν ξεκούραση.

Ο ερευνητής φαλαινών Fabian Ritter δήλωσε σε γερμανικά μέσα ότι εάν ο πομπός παρακολούθησης που τοποθετήθηκε στο ζώο δεν δώσει δεδομένα, τότε «θα πρόκειται για ολοκληρωτική καταστροφή τόσο για τη φάλαινα όσο και για την ομάδα διάσωσης».

Το πρόβλημα είναι ότι, σύμφωνα με τον Karin Walter-Mommert, ο οποίος συμμετείχε στη χρηματοδότηση της επιχείρησης, η συσκευή εντοπισμού που είχε τοποθετηθεί στη φάλαινα και θα μετέδιδε στοιχεία για τις ζωτικές της λειτουργίες δεν λειτουργεί.

Αυτό σημαίνει ότι οι αρχές και οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν αυτή τη στιγμή ούτε πού βρίσκεται η Τίμι ούτε αν είναι ακόμη ζωντανή.

Στην Τενερίφη θα δέσει τελικά το κρουαζιερόπλοιο με τον χανταϊό - Επαναπατρίζονται όλοι οι ξένοι επιβάτες
Οι ξένοι επιβάτες δεν θα υποχρεωθούν να μπουν σε καραντίνα στην Ισπανία, καθώς η απόφαση αυτή εναπόκειται στις χώρες καταγωγής τους, πρόσθεσε η Ισπανίδα υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ
Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Πρώτο ύποπτο κρούσμα χανταϊού εκτός του MV Hondius: Εντοπίστηκε σε Γάλλο που ήταν στην ίδια πτήση με επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου
Είναι το πρώτο άτομο που προσβλήθηκε από την ασθένεια και δεν επέβαινε στο πλοίο - Συναγερμός και στην Ελβετία - Στην Ολλανδία μεταφέρονται τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου
Το κρουαζιερόπλοιο Hondius 8
