Αμπάς Αραγτσί: «Οι ΗΠΑ παρασύρθηκαν στον πόλεμο από τον Νετανιάχου και τώρα ζητάνε βοήθεια»

Παρά τα σοβαρά πλήγματα που έχει δεχτεί η ηγεσία του Ιράν, η Τεχεράνη ότι συνεχίζει να αψηφά την δύναμη της συμμαχίας των ΗΠΑ με το Ισραήλ. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, με τον Αμπάς Αραγτσί, να δηλώνει στο Al Jazeera ότι δεν πιστεύει ότι το πυρηνικό δόγμα της Τεχεράνης θα αλλάξει σημαντικά, αλλά «αναμένουμε τον νέο ανώτατο ηγέτη για να δούμε τις απόψεις του».

Για τα Στενά του Ορμούζ, ο Αραγτσί είπε ότι «από την δική μας οπτική γωνία, πρόκειται για μια πλωτή οδό που βρίσκεται δίπλα στο Ιράν. Φυσικά, δεν θα επιτρέψουμε στους εχθρούς μας να χρησιμοποιήσουν αυτήν την πλωτή οδό».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αραγκί δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι ΗΠΑ φέρουν την ευθύνη για τον πόλεμο που μαίνεται στην περιοχή, ενώ αρνείται ότι στοχεύουν αμάχους και υπερασπίζεται την αντίδραση του Ιράν και προειδοποιεί ότι η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στον Κόλπο καθιστά την κλιμάκωση αναπόφευκτη.

Ο Αραγκί προαναγγέλλει επίσης πιθανή θέσπιση νέων κανόνων για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ενώ απορρίπτει την εκεχειρία και τάσσεται υπέρ ενός μόνιμου τερματισμού του πολέμου.

«Πρέπει να σχεδιάσουμε νέες ρυθμίσεις για το Στενό του Ορμούζ και τον τρόπο με τον οποίο τα πλοία θα διέρχονται από αυτό μεταπολεμικά» σημείωσε.

«Πιστεύω ότι μετά τον πόλεμο, το πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι η σύνταξη ενός νέου πρωτοκόλλου για τα Στενά του Ορμούζ» τόνισε ο Αραγτσί.

«Οι Αμερικανοί παρασύρθηκαν σε αυτόν τον πόλεμο από το Ισραήλ, πιο συγκεκριμένα από τον Νετανιάχου. Νομίζω ότι δεν γνωρίζουν καν ποιος είναι ο απώτερος στόχος τους. Κάθε μέρα λένε κάτι διαφορετικό: αλλαγή καθεστώτος, διαίρεση του Ιράν, κατάρρευση της κυβέρνησης ή άνευ όρων παράδοση» σχολίασε δηκτικά ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.

Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi:



the Americans were drawn into this war by Israel—more precisely by Netanyahu.



I think they do not even know what their ultimate objective is. Every day they say something different: regime change, dividing Iran, collapsing the… pic.twitter.com/PLwRUfpiYU — Clash Report (@clashreport) March 18, 2026

«Όλα αυτά βασίστηκαν σε έναν λανθασμένο υπολογισμό. Τώρα το συνειδητοποιούν και έχουν βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση. Όσοι απαιτούσαν άνευ όρων παράδοση αναγκάζονται τώρα να ζητήσουν βοήθεια, ακόμη και από άλλους, για να ανοίξουν ξανά το Στενό του Ορμούζ, προσκαλώντας χώρες και λέγοντας: ‘’Παρακαλώ βοηθήστε’’» δήλωσε ειρωνικά για τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο και πρέπει να αναγνωρίσουν το λάθος τους και να τερματίσουν την επιθετικότητά τους» είπε.

Σύμφωνα με τον Αραγτσί, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει ότι η κυβέρνηση του Ιράν δεν βασίζεται σε ένα μόνο άτομο. «Δεν ξέρω γιατί οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί δεν έχουν καταλάβει ακόμη αυτό το σημείο: Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν διαθέτει μια ισχυρή πολιτική δομή με καθιερωμένους πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς θεσμούς», δήλωσε ο Αραγκί.

«Η παρουσία ή η απουσία ενός μεμονωμένου ατόμου δεν επηρεάζει αυτή τη δομή», πρόσθεσε.

«Φυσικά, τα άτομα ασκούν επιρροή και ο καθένας παίζει τον ρόλο του – κάποιοι καλύτερα, κάποιοι χειρότερα, κάποιοι λιγότερο – αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι το πολιτικό σύστημα στο Ιράν είναι μια πολύ σταθερή δομή».

«Δεν πιστεύουμε σε μια εκεχειρία, πιστεύουμε στον τερματισμό του πολέμου. Και ο τερματισμός του πολέμου σημαίνει ακριβώς αυτό: τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Μια για πάντα το ζήτημα του πολέμου θα λυθεί και θα γίνουμε μάρτυρες ειρήνης σε όλη την περιοχή: στον Λίβανο, στην Υεμένη, στο Ιράκ, στο Ιράν και σε άλλες χώρες».