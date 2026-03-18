Μέση Ανατολή: Νύχτα κόλαση με δύο νεκρούς στο Τελ Αβίβ και 6 στη Βηρυτό – Με εκδίκηση απειλεί το Ιράν για τον θάνατο του Λαριτζανί

Άλλη μια νύχτα κόλασης πέρασε η Μέση Ανατολή με τις επιθέσεις τόσο από το Ισραήλ όσο και από το Ιράν να συνεχίζονται. Ο θάνατος του Αλι Λαριτζανί αποτελεί τεράστιο πλήγμα για την Τεχεράνη που έχασε το Νο 2 της ηγεσίας της και απειλεί με εκδίκηση. Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν συνεχείς και σφοδρές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές του Ιράν. Οι ισραηλινές δυνάμεις εστιάζουν κυρίως σε επιχειρήσεις εντός της χώρας αλλά και στον Λίβανο όπου έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους στη Βηρυτό. Δύο νεκροί και στο Τελ Αβίβ. Οι ΗΠΑ δίνουν προτεραιότητα σε ενέργειες που στοχεύουν στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, επιδιώκοντας να δώσουν ανάσα στην παγκόσμια οικονομία. Δείτε τι έγινε τις προηγούμενες ώρες στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Τουλάχιστον τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινή επίθεση που είχε ως στόχο τέσσερα σπίτια στην πόλη Σαχμάρ της κοιλάδας της Μπεκάα στον Λίβανο.
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν σήμερα νέες διαταγές εκκένωσης χωριών του νοτίου Λιβάνου, ενόψει στρατιωτικών δράσεων εναντίον του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ στην περιοχή.
«Για την ασφάλειά σας, οφείλετε να εκκενώσετε αμέσως τις κατοικίες σας και να μεταβείτε βόρεια του ποταμού Ζαχράνι», έγραψε στο Telegram στην αραβική γλώσσα ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Αβισάι Αντράι, προσδιορίζοντας τέσσερα χωριά κοντά στην πόλη της Τύρου.
Οι ιρανικές αρχές προχώρησαν στον απαγχονισμό άνδρα που κατηγορήθηκε ότι κατασκόπευε για λογαριασμό του Ισραήλ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Mizan, όργανο της δικαστικής εξουσίας, κατά το οποίο επρόκειτο για τον Κουρός Κεϊβανί.
Ο άνδρας αυτός κρίθηκε «ένοχος» στη δίκη του με την κατηγορία πως είχε «προμηθεύσει την υπηρεσία κατασκοπείας του Ισραήλ, τη Μοσάντ, με φωτογραφίες και πληροφορίες για ευαίσθητες τοποθεσίες στο Ιράν», μετέδωσε νωρίς το πρωί το Mizan.
Σε μυστικό πόλεμο με το Ισραήλ επί δεκαετίες, οι αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν εκτελέσει δεκάδες ανθρώπους που κατηγορούσαν πως ήταν πράκτορες της Μοσάντ ή ότι διευκόλυναν επιχειρήσεις της στην ιρανική επικράτεια.
Στο Ιράν αναμένεται να τελεστεί αργότερα εντός της ημέρας η κηδεία του ισχυρού επικεφαλής του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σκοτώθηκε χθες Τρίτη, εν μέσω των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών του Ισραήλ και των ΗΠΑ, με τον αρχηγό του ιρανικού στρατού να ορκίζεται πως οι δυνάμεις του θα «εκδικηθούν» τον θάνατό του.
Το ιρανικό ανώτατο συμβούλιο εθνικής ασφαλείας επιβεβαίωσε τον θάνατο του επικεφαλής του, μορφής της ιρανικής εξουσίας, που μόλις την Παρασκευή είχε αψηφήσει τους βομβαρδισμούς κι είχε συμμετάσχει σε διαδήλωση σε δρόμους της Τεχεράνης.
Η κηδεία του προβλέπεται να γίνει στις 12:30 (ώρα Ελλάδας) στην ιρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων FARS και Tasnim.
Θα γίνει ταυτόχρονα με αυτές του ηγέτη της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, του Γολαμρεζά Σουλεϊμάνι, ο οποίος σκοτώθηκε επίσης χθες, και των ογδόντα και πλέον ανδρών του πολεμικού ναυτικού που επέβαιναν στη φρεγάτα που βύθισε υποβρύχιο των ΗΠΑ ανοικτά από τη Σρι Λάνκα.
Τα ονόματα των Αλί Λαριτζανί και Γολαμρεζά Σουλεϊμάνι προστέθηκαν στον μακρύ κατάλογο των ιρανών ηγετών που σκότωσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, με σημαντικότερο τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, τις πρώτες ώρες του πολέμου, την 28η Φεβρουαρίου.
Νέες επιθέσεις στο νότιο Λίβανο εξαπέλυσε το Ισραήλ λίγες ώρες αφότου διέταξε τους κατοίκους της πόλης Τύρου και των παλαιστινιακών προσφυγικών καταυλισμών της να εγκαταλείψουν την περιοχή.
Οι IDF τόνισαν ότι απάντησαν σε «πυραυλική επίθεση προς το ισραηλινό έδαφος» από τη Χεζμπολάχ.
Ένα ζευγάρι περίπου 70 ετών έχασε τη ζωή του μετά από Ιρανικό πλήγμα με βαλλιστικούς πυραύλους σε πολυκατοικία στο Ραμάτ Γκαν του Τελ Αβίβ.
Εκρήξεις στην περιοχή Gush Dan στο κεντρικό Ισραήλ, λίγο μετά την προειδοποίηση του Ισραηλινού στρατού για εισερχόμενη πυραυλική εκτόξευση από το Ιράν.
Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχαιτίστηκε πύραυλος, λίγη ώρα αφού δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε εκρήξεις στην πρωτεύουσα του εμιράτου, τη Ντόχα.
«Οι ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν πυραυλική επίθεση που στοχοποίησε το κράτος του Κατάρ», ανέφερε σε ανακοινωθέν του που δημοσιοποίησε μέσω X το υπουργείο.
Φωτιά εκδηλώθηκε μετά από επίθεση στη βάση του Ιμάμη Αλί στη βορειοανατολική πόλη Κιρκούκ του Ιράκ.
Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι οι συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα «πλήξουν όλο τον κόσμο», ενώ εξέφρασε ικανοποίηση για τις αντιδράσεις, ιδίως από ευρωπαίους και αμερικανούς αξιωματούχους, εναντίον της ένοπλης σύρραξης.
«Το κύμα των παγκόσμιων επιπτώσεων μόλις ξεκίνησε και θα τους πλήξει όλους—ανεξαρτήτως πλούτου, θρησκείας ή φυλής», τόνισε ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας χθες βράδυ μέσω X, συνοδεύοντας την ανάρτηση με αντίγραφο της επιστολής παραίτησης αμερικανού αξιωματούχου αρμόδιου για τον αντιτρομοκρατικό αγώνα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο.
«Ολοένα περισσότερες φωνές—συμπεριλαμβανομένων αυτών ευρωπαίων και αμερικανών αξιωματούχων—λένε δυνατά ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν είναι άδικος. Περισσότερα μέλη της διεθνούς κοινότητας θα έπρεπε να κάνουν το ίδιο», έκρινε ο κ. Αραγτσί.
Ιρανικό βλήμα κατέπεσε κοντά στο αρχηγείο του στρατού της Αυστραλίας στη Μέση Ανατολή, στα ΗΑΕ, ανακοίνωσε ο αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι, διευκρινίζοντας ότι δεν διαπιστώθηκε κανένας τραυματισμός.
Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα «κατέπεσε ιρανικό βλήμα» κοντά στη βάση Αλ Μινχάντ, «που έχει διατεθεί στην Αυστραλία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», είπε ο επικεφαλής της κυβέρνησης σε δημοσιογράφους.
«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ουδείς Αυστραλός τραυματίστηκε κι ότι όλοι είναι απόλυτα ασφαλείς», πρόσθεσε.
Βαλλιστικός πύραυλος αναχαιτίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες κοντά στην αεροπορική βάση πρίγκιπας Σουλτάν, νοτιοανατολικά του Ριάντ, της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας του βασιλείου.
«Βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε προς την κατεύθυνση της επαρχίας Αλ Χαρτζ αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε. Συντρίμμια λόγω της αναχαίτισης έπεσαν στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάνος χωρίς να προκληθούν ζημιές», ανέφερε το υπουργείο στα αραβικά μέσω X.
Ο επικεφαλής του ιρανικού στρατού, ο στρατηγός Αμίρ Χαταμί, διεμήνυσε σήμερα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα «εκδικηθεί» για τον θάνατο του επικεφαλής του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, του Αλί Λαριτζανί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.
Το Ιράν «θα πάρει εκδίκηση» για «το αγνό αίμα» του Αλί Λαριτζανί και «των άλλων αγαπητών μαρτύρων», τόνισε ο στρατηγός Χαταμί σε ανακοίνωση στην οποία αναφέρθηκε το Tasnim, μετά τον θάνατο του επικεφαλής του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας και άλλων ανθρώπων σε αεροπορικό πλήγμα στην πρωτεύουσα Τεχεράνη.
Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι τα πλήγματα που έβαλαν στο στόχαστρο το Τελ Αβίβ τη νύχτα --και είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο άνθρωποι, σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών-- εξαπολύθηκαν για «να εκδικηθούμε» τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί και άλλων αξιωματούχων, που σκοτώθηκαν χθες στο Ιράν.
Το λιβανικό υπουργείο Υγείας έκανε γνωστό ότι οι δυο ισραηλινοί βομβαρδισμοί τις πρώτες πρωινές ώρες στο κέντρο της Βηρυτού είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον έξι άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 24, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία.
«Βρέθηκαν επίσης επιτόπου ανθρώπινα λείψανα» και οι ταυτότητες των θυμάτων «θα εξακριβωθούν με εξετάσεις DNA», πρόσθεσε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.
Η Rosatom, η κρατική επιχείρηση πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας, καταδίκασε το πλήγμα χθες Τρίτη στις εγκαταστάσεις του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στην Μπουσέχρ, στο νότιο Ιράν, καλώντας να υπάρξει αποκλιμάκωση στον τομέα αυτόν.
«Καταδικάζουμε κατηγορηματικά αυτό που έγινε και καλούμε όλα τα μέρη στη σύγκρουση να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κατάστασης γύρω από τον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Μπουσέχρ», ανέφερε ο Αλεξέι Λιχάτσεφ, επικεφαλής της Rosatom, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της επιχείρησης.
Κατά την ίδια πηγή, το πλήγμα έγινε πλάι σε κτίριο της μετεωρολογικής υπηρεσίας στον τομέα όπου βρίσκεται το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας της Μπουσέχρ, «κοντά» σε μονάδα παραγωγής.
Σύμφωνα με τη Rosatom, το επίπεδο ραδιενέργειας στην περιοχή της μονάδας --την οποία είχε αρχίσει να κατασκευάζει γερμανική κοινοπραξία τα χρόνια του 1970 αλλά δεν ολοκλήρωσε η ρωσική εταιρεία παρά το 2009-- είναι φυσιολογικό και δεν υπήρξαν τραυματισμοί στην εγκατάσταση.
Νωρίτερα ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανέφερε ότι βλήμα κατέπεσε στην περιοχή του ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.
Πύραυλοι και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στοχοποίησαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη περιοχές της Σαουδικής Αραβίας και του Κουβέιτ, ανακοίνωσαν οι αρχές των δυο κρατών του Κόλπου τη 19η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Στη Σαουδική Αραβία, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας ανέφερε μέσω X ότι καταστράφηκαν έξι drones στο ανατολικό τμήμα του βασιλείου.
«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αναχαίτισε εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones», ανέφερε από τη δική του πλευρά επίσης μέσω X ο στρατός του εμιράτου.
Τουλάχιστον δυο εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι εντόπισε την εκτόξευση νέας ομοβροντίας πυραύλων από το Ιράν.
Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν εκρήξεις και είδαν τουλάχιστον δυο λάμψεις στον ουρανό, αφού ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για την «αναχαίτιση της απειλής» των ιρανικών πυραύλων.
Ήχησαν συναγερμοί σε διάφορες συνοικίες της πόλης, ενώ ο στρατός διέταξε τους πολίτες να σπεύσουν σε καταφύγια.
Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε προχθές Δευτέρα ότι θραύσματα πυραύλων του Ιράν και πυραύλων συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας κατέπεσαν στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, ιδίως σε μικρή απόσταση από το ισλαμικό τέμενος αλ Ακσά και τη βασιλική του Ναού της Αναστάσεως.
Έκρηξη ακούστηκε νωρίς το πρωί στο κέντρο της Βηρυτού, μεταδίδουν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου, με λιβανικά κρατικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για αεροπορικό βομβαρδισμό του Ισραήλ, ο στρατός του οποίου είχε διατάξει νωρίτερα τους κατοίκους συνοικίας της πρωτεύουσας του Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους.
«Ο εχθρός στοχοποίησε το κτίριο που είχε απειλήσει στην Μπασούρα», στο κέντρο της Βηρυτού, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI. Πλάνα της τηλεοπτικής υπηρεσίας του AFP εικονίζουν πυκνό καπνό να υψώνεται από τον τομέα.
Νωρίτερα, με ανακοινωθέν του μέσω X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, ο Αβιχάι Αντραΐ, απηύθυνε «επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους (...) της συνοικίας Μπασούρα», τονίζοντας πως θα βομβαρδιζόταν κτίριο που «συνδέεται» με τη Χεζμπολά, σιιτικό κίνημα προσκείμενο στο Ιράν.
Νέα επίθεση με τη χρήση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στοχοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, δήλωσε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις υπηρεσίες ασφαλείας, ενώ δημοσιογράφος του άκουσε έκρηξη.
«Ένα drone έπληξε απευθείας» το κτίριο της πρεσβείας, στην αυστηρά φυλασσόμενη πράσινη ζώνη, έπειτα από σειρά παρόμοιων ενεργειών τις τελευταίες μέρες, σύμφωνα με την πηγή του AFP στις υπηρεσίες ασφαλείας, η οποία δεν διευκρίνισε αν υπάρχουν ζημιές. Έτερη πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας είπε πως το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπεσε κοντά στην πύλη, στην περίφραξη ασφαλείας της πρεσβείας.