Έχουν περάσει περισσότερες από 12 ώρες από τη στιγμή που ο 35χρονος ένοπλος μπούκαρε με το αυτοκίνητό του στο αεροδρόμιο του Αμβούργου και κρατάει όμηρο το 4χρονο παιδί του, ζητώντας να φύγει με αεροπλάνο για την Τουρκία.

Το θρίλερ συνεχίζεται το μεσημέρι της Κυριακής (5.11.2023) στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, με τις Αρχές να δηλώνουν επίσημα ότι το 4χρονο παιδί αποτελεί την «πρώτη προτεραιότητα» αλλά και ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς θεωρούν ότι ο 35χρονος διαθέτει και άλλα πυρομαχικά.

Το Reuters δημοσίευσε φωτογραφίες από το αεροδρόμιο του Αμβούργου, όπου φαίνεται η ισχυρή αστυνομική που έχει περικυκλώσει τους χώρους αλλά και το αυτοκίνητο του 35χρονου που κρατάει όμηρο την κόρη του. Η Bild επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα αυτοκίνητο μάρκας Audi.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου, γύρω στις 20:12, όταν ο 35χρονος τουρκικής καταγωγής από την Κάτω Σαξονία έσπασε την μπάρα στην πύλη και μπούκαρε στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, πυροβολώντας στον αέρα και πετώντας δύο βόμβες μολότοφ στον αεροδιάδρομο.

Σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών ΜΜΕ, σκοπός του είναι να πάρει το αεροπλάνο και να φύγει από τη Γερμανία για την Τουρκία, επειδή είχε μια διαμάχη με τη μητέρα του 4χρονου παιδιού του για την επιμέλειά της. Νωρίτερα, είχε προηγηθεί η καταγγελία της μητέρας στις Αρχές για απαγωγή.

Ongoing ! Fire on the tarmac at Hamburg Airport, Germany !! The #Hamburg Airport has been closed after a man with a gun crashed through a gate with his car and continued driving to the tarmac. No take offs and landings at the Airport now. pic.twitter.com/nOAH21f0l9