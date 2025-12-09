Amy Winehouse: Σε δίκη ο πατέρας της με δύο φίλες της που πούλησαν τα φορέματά της για πάνω από 800.000 ευρώ

Κέρδισαν περισσότερες από 700.000 λίρες (800.500 ευρώ) πουλώντας σε δημοπρασία φορέματα και άλλα αντικείμενα που ανήκαν στη φίλη τους Amy Winehouse.

Ο πατέρας της αείμνηστης βρετανίδας τραγουδίστριας Amy Winehouse υποστήριξε την Τρίτη (09.12.2025) την αγωγή που άσκησε στη Βρετανία εναντίον δύο φίλων της, οι οποίοι πούλησαν μερικά από τα ρούχα της σε δημοπρασία για περίπου 730.000 λίρες. O Mitchell Winehouse ισχυρίζεται πως τα χρήματα θα έπρεπε να επιστρέψουν στην οικογένειά της και σε ένα ίδρυμα αφιερωμένο στη μνήμη της.

Ο Mitchell Winehouse κατηγορεί τη Ναόμι Πάρι, πρώην στυλίστρια της διάσημης τραγουδίστριας που πέθανε το 2011 και την Κατριόνα Γκουρλάι, πρώην συγκάτοικό της, ότι ιδιοποιήθηκαν προσωπικά της αντικείμενα προκειμένου να τα πουλήσουν και να κρατήσουν τα χρήματα που θα έβγαζαν.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Winehouse, Χένρι Λέγκε, οι δύο γυναίκες πούλησαν σε δημοπρασίες, το διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου του 2021 και Μαΐου του 2023, περίπου 150 αντικείμενα που ανήκαν στην αείμνηστη ερμηνεύτρια του «Back to Black», μεταξύ άλλων τα φορέματα που φορούσε στην τελευταία περιοδεία της τον Ιούνιο του 2011.

Η καλλιτέχνιδα, ηλικίας 27 ετών, απεβίωσε τον επόμενο μήνα, την 23η Ιουλίου, από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με την αγωγή, ο Winehouse θεωρείται μοναδικός ιδιοκτήτης αυτών των αντικειμένων και θα έπρεπε, επομένως, να λάβει τα ποσά που είχαν συγκεντρωθεί χάρη στην πώληση τους μέσω του οίκου δημοπρασιών Julien’s, με έδρα το Λος Άντζελες. Οι πλειοδότες είχαν τότε ενημερωθεί πως το 30% των εσόδων προοριζόταν για το Ίδρυμα Amy Winehouse.

Όμως, όπως ισχυρίζεται ο Τεντ Λοβντέι, δικηγόρος της Κατριόνα Γκουρλάι, τα περισσότερα αντικείμενα τα είχε δανείσει ή χαρίσει η εκλιπούσα τραγουδίστρια στις δύο γυναίκες, ακόμα κι αν δεν υπήρχαν απτές αποδείξεις για αυτές τις δωρεές.

«Εάν μια νεαρή γυναίκα 19 ετών δίνει μια εσάρπα ή σκουλαρίκια στη φίλη της, κανείς δεν υπογράφει κανένα συμβόλαιο», εκτιμά ο δικηγόρος, επισημαίνοντας τη «γενναιοδωρία» της Έιμι.

Η Κατριόνα Γκουρλάι και η Ναόμι Πάρι γνώρισαν την Έιμι Γουάινχαουζ στις αρχές της δεκαετίας του 2000, προτού η τραγουδίστρια αναδειχθεί σε αστέρι παγκόσμιου βεληνεκούς. Η Ναόμι Πάρι, που έγινε η στυλίστριά της, δημιούργησε ορισμένες από τις γνωστότερες εμφανίσεις της για τη σκηνή, μεταξύ άλλων το “Bamboo dress”, το οποίο φόρεσε στην τελευταία της περιοδεία και πουλήθηκε το 2021 έναντι 243.000 δολαρίων (209.016 ευρώ).

Σήμερα (09.12.2025), δεύτερη ημέρα της δίκης, η δικηγόρος της Ναόμι Πάρι, Μπεθ Γκρόσμαν, επισήμανε ενώπιον του δικαστηρίου, το χάσμα πλούτου μεταξύ του Μίτσελ Γουάινχαουζ, ο οποίος παραδέχεται πως είναι πολυεκατομμυριούχος χάρη στην κληρονομιά της κόρης του και των δύο γυναικών, οι οποίες «σφίγγουν το ζωνάρι» για να επιβιώσουν οικονομικά.

Η Μπεθ Γκρόσμαν, δικηγόρος της Πάρι, δήλωσε ότι οι δύο «γυναίκες δεν είναι κλέφτες και δεν είναι ανέντιμες».

Κατηγόρησε την Winehouse ότι υπέβαλε την αγωγή εναντίον των γυναικών από «μικρή ζήλια», την οποία εκείνος αρνήθηκε κατηγορηματικά την Τρίτη, λέγοντας «κάνεις λάθος».

Ο Γκρόσμαν τόνισε επίσης τις οικονομικές διαφορές μεταξύ του πολυεκατομμυριούχου Μιτς Γουάινχαουζ και των δύο γυναικών που «ζουν σχεδόν ισόβια».

Η ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή, ενώ η απόφαση αναμένεται αργότερα.

Σύμφωνα με την αγωγή, ο Μίτσελ Γουάινχαουζ είχε αρχικά προτείνει στις δύο γυναίκες έναν φιλικό διακανονισμό, προτείνοντάς τους να του δώσουν το 30% των κερδών που θα αποκόμιζαν. Όμως, μπροστά στην άρνησή τους, αποφάσισε να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να τους ζητήσει το συνολικό ποσό των πωλήσεων, ήτοι 730.000 λίρες, βάσει της εκτίμησης των δικηγόρων του.