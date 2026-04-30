Κόσμος

Μετά την επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου, ο Τραμπ καταργεί τους δασμούς στο ουίσκι και στο μπέρμπον

«Ο βασιλιάς και η βασίλισσα με έβαλαν να κάνω κάτι που κανείς άλλος δεν ήταν σε θέση να κάνει, χωρίς καν να μου το ζητήσουν» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του
REUTERS
REUTERS / Kevin Lamarque

Αμέσως μόλις ολοκλήρωσαν την επίσκεψή τους στις ΗΠΑ ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα, ο Ντόναλντ Τραμπ -που δεν κρύβει τον ενθουσιασμό μου- προχώρησε σε ανακοινώσεις μέσω του Truth Social. Αυτή τη φορά για τους δασμούς στο ουίσκι και το μπέρμπον. 

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ: «Προς τιμήν του βασιλιά και της βασίλισσας του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι μόλις αποχώρησαν από τον Λευκό Οίκο και σύντομα θα επιστρέψουν στην υπέροχη χώρα τους, θα καταργήσω τους δασμούς και τους περιορισμούς που επιβάλλονται στο ουίσκι και σχετίζονται με τη δυνατότητα της Σκωτίας να συνεργάζεται με την Πολιτεία του Κεντάκι στον τομέα του ουίσκι και του μπέρμπον, δύο πολύ σημαντικές βιομηχανίες τόσο στη Σκωτία όσο και στο Κεντάκι».

«Οι άνθρωποι ήθελαν να το κάνουν αυτό εδώ και πολύ καιρό, καθώς υπήρχε έντονη διακρατική εμπορική δραστηριότητα, ειδικά σε σχέση με τα ξύλινα βαρέλια που χρησιμοποιούνταν. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα με έβαλαν να κάνω κάτι που κανείς άλλος δεν ήταν σε θέση να κάνει, χωρίς καν να μου το ζητήσουν. Είναι μεγάλη τιμή που τους έχουμε και τους δύο στις ΗΠΑ», κατέληξε στην ανάρτησή του.

«Είναι ένας φοβερός βασιλιάς, ο φοβερότερος από τους βασιλιάδες, κατά την άποψή μου», δήλωσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους, κατά την άφιξη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στον Λευκό Οίκο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
175
132
123
72
55
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Παραιτήθηκε η κριτική επιτροπή της Μπιενάλε της Βενετίας μετά την απόφαση να μην απονεμηθούν βραβεία σε Ρώσους και Ισραηλινούς καλλιτέχνες
Η πενταμελής κριτική επιτροπή, ανέφερε την προηγούμενη εβδομάδα ότι «προασπιζόμενη τα ανθρώπινα δικαιώματα» δεν θα τιμήσει έργα από χώρες οι ηγέτες των οποίων κατηγορούνται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
Μπιενάλε
Newsit logo
Newsit logo