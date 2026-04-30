Μετά την επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου, ο Τραμπ καταργεί τους δασμούς στο ουίσκι και στο μπέρμπον

Αμέσως μόλις ολοκλήρωσαν την επίσκεψή τους στις ΗΠΑ ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα, ο Ντόναλντ Τραμπ -που δεν κρύβει τον ενθουσιασμό μου- προχώρησε σε ανακοινώσεις μέσω του Truth Social. Αυτή τη φορά για τους δασμούς στο ουίσκι και το μπέρμπον.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ: «Προς τιμήν του βασιλιά και της βασίλισσας του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι μόλις αποχώρησαν από τον Λευκό Οίκο και σύντομα θα επιστρέψουν στην υπέροχη χώρα τους, θα καταργήσω τους δασμούς και τους περιορισμούς που επιβάλλονται στο ουίσκι και σχετίζονται με τη δυνατότητα της Σκωτίας να συνεργάζεται με την Πολιτεία του Κεντάκι στον τομέα του ουίσκι και του μπέρμπον, δύο πολύ σημαντικές βιομηχανίες τόσο στη Σκωτία όσο και στο Κεντάκι».

«Οι άνθρωποι ήθελαν να το κάνουν αυτό εδώ και πολύ καιρό, καθώς υπήρχε έντονη διακρατική εμπορική δραστηριότητα, ειδικά σε σχέση με τα ξύλινα βαρέλια που χρησιμοποιούνταν. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα με έβαλαν να κάνω κάτι που κανείς άλλος δεν ήταν σε θέση να κάνει, χωρίς καν να μου το ζητήσουν. Είναι μεγάλη τιμή που τους έχουμε και τους δύο στις ΗΠΑ», κατέληξε στην ανάρτησή του.

«Είναι ένας φοβερός βασιλιάς, ο φοβερότερος από τους βασιλιάδες, κατά την άποψή μου», δήλωσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους, κατά την άφιξη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στον Λευκό Οίκο.