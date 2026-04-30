Τραμπ για Κάρολο: «Είναι ο φοβερότερος από τους βασιλιάδες»

Την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος είχε γράψει στο Truth Social πως «ήθελε πάντα με ζήσει στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ»
Βασιλιάς Κάρολος και Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε στο πρόσωπο του βασιλιά Καρόλου Γ΄ «τον φοβερότερο βασιλιά», κατά τη διάρκεια μιας αποχαιρετιστήριας τελετής στον Λευκό Οίκο, στο τέλος μιας επίσημης επίσκεψης που στόχευε στην ενδυνάμωση των σχέσεων ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, μια σχέση που δοκιμάστηκε από τον πόλεμο στο Ιράν.

«Είναι ένας φοβερός βασιλιάς, ο φοβερότερος από τους βασιλιάδες, κατά την άποψή μου», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους, κατά την άφιξη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στον Λευκό Οίκο.

«Καταπληκτικοί άνθρωποι. Χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους σαν κι αυτούς στη χώρα μας», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγα λεπτά αργότερα, όταν το βασιλικό ζεύγος αποχωρούσε με αυτοκίνητο, αφού αντάλλαξαν χειραψίες και μερικές κουβέντες.

Γοητευμένος από τη μοναρχία και τη χλιδή της, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται έμμεσα συχνά στην ιδέα να γίνει ο ίδιος βασιλιάς. Την Τρίτη έγραψε στο δίκτυό του Truth Social πως «ήθελε πάντα με ζήσει στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ». Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Χ μια φωτογραφία του με τον Κάρολο και σχόλιο «δύο βασιλιάδες», συνοδευόμενη από μια μικρή κορώνα.

Αυτή η επίσημη επίσκεψη, τη χρονιά της επετείου των 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία, έγινε τη στιγμή που η «ειδική σχέση» ανάμεσα στο Λονδίνο και την Ουάσιγκτον κλονίζεται, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δείχνει να εκτιμά τις επιφυλάξεις που διατύπωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ για τον πόλεμο στο Ιράν και την άρνησή του να επιτρέψει τη χρήση των βρετανικών βάσεων κατά τη διάρκεια των πρώτων αμερικανικών πληγμάτων εναντίον της Τεχεράνης.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
175
131
121
69
54
