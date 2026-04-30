«Σφαγή» στην ηγεσία του Ιράν: Πεζεσκιάν και Γκαλιμπάφ ζητούν την αποπομπή του ΥΠΕΞ Αραγτσί

Ξαφνική κρίση στα υψηλά κλιμάκια του Ιράν καθώς ο πρόεδρος Πεζεσκιάν και ο Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ ζητούν την απομάκρυνση του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, μετά τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος του Ιράν και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας κατηγορούν τον ισχυρό άνδρα του υπουργείου Εξωτερικών ακολούθησε τις οδηγίες του αρχηγού των Φρουρών της Επανάστασης στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τα πυρηνικά, χωρίς να ενημερώσει κανέναν.

Σύμφωνα με το Iran International ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και ο πρόεδρος της Βουλής Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ θεωρούν ότι ο Αραγτσί τις τελευταίες εβδομάδες ενήργησε λιγότερο ως υπουργός επιφορτισμένος με την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής και περισσότερο ως βοηθός του Αχμάντ Βαχίντι, του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, ανέφεραν οι πηγές.

Σύμφωνα με τις πηγές, ο Αραγτσί ενήργησε τις τελευταίες δύο εβδομάδες χωρίς να ενημερώσει τον Πεζεσκιάν, σε πλήρη συντονισμό με τον Βαχίντι και βάσει των οδηγιών του.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει βαθιά δυσαρέσκεια στον Πεζεσκιάν, ο οποίος έχει πει σε άτομα του στενού του περιβάλλοντος ότι θα απολύσει τον ΥΠΕΞ εάν συνεχιστεί αυτό, ανέφεραν οι πηγές.

Είχαν προηγηθεί αναφορές για διαιρέσεις μεταξύ αξιωματούχων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στις 28 Μαρτίου, αναφορές υποδείκνυαν σοβαρές διαφωνίες μεταξύ του Πεζεσκιάν και του Βαχίντι, του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης.

Έγκυρες πηγές δήλωσαν τότε στο Iran International ότι η διαμάχη προέκυψε από «τον χειρισμό του πολέμου και τις καταστροφικές του συνέπειες για τα μέσα διαβίωσης των ανθρώπων και την οικονομία της χώρας».

Τρεις ημέρες αργότερα, το Iran International έλαβε αναφορές ότι ο Πεζεσκιάν ήταν απογοητευμένος που είχε βρεθεί σε «πλήρες πολιτικό αδιέξοδο» και ότι του είχε αφαιρεθεί ακόμη και η εξουσία να διορίζει αντικαταστάτες κυβερνητικών αξιωματούχων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, ο Βαχίντι λέγεται ότι δήλωσε ρητά ότι, λόγω της κρίσιμης εμπόλεμης κατάστασης, όλες οι βασικές και ευαίσθητες διευθυντικές θέσεις πρέπει, μέχρι νεωτέρας, να επιλέγονται και να διοικούνται απευθείας από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Αυτές οι αναφορές επιβεβαιώνουν ουσιαστικά και την χθεσινή ανάλυση του Reuters, σύμφωνα με την οποία, μετά τον θάνατο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης παίρνει πλέον – όχι μόνο τις στρατηγικές – αλλά και όλες τις πολιτικές αποφάσεις.

Διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία του Γκαλιμπάφ

Στις 27 Απριλίου, μια ομάδα βουλευτών που ευθυγραμμίζονται με τον σκληροπυρηνικό πολιτικό Σαΐντ Τζαλίλι αρνήθηκε να υπογράψει κοινοβουλευτική δήλωση που υποστήριζε την διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν με επικεφαλής τον Γκαλιμπάφ, παρά την ευρεία υποστήριξη 261 άλλων βουλευτών.

Η δήλωση εξέφραζε εμπιστοσύνη στην αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών. Ωστόσο, αρκετές εξέχουσες σκληροπυρηνικές προσωπικότητες – συμπεριλαμβανομένου του Μαχμούντ Ναβαμπιάν – δεν υπέγραψαν τη δήλωση.

Ο Ναμπαβιάν ήταν ένα από τα μέλη της ιρανικής αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον Γκαλιμπάφ, η οποία παρευρέθηκε στον πρώτο γύρο συνομιλιών του Ισλαμαμπάντ με τις ΗΠΑ.

Τρεις ημέρες πριν από τη δημοσίευση της δήλωσης, το Iran International ανέφερε, επικαλούμενο ενημερωμένες πηγές στο Ιράν, ότι ο Γκαλιμπάφ είχε παραιτηθεί από τη θέση του επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, αφού επιπλήχθηκε για τις προσπάθειές του να συμπεριλάβει το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας στις συνομιλίες.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Αραγτσί, ενόψει του τελευταίου ταξιδιού του στο Πακιστάν για να μεταφέρει το μήνυμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας στους Πακιστανούς αξιωματούχους, επιδιώκει να αναλάβει την ηγεσία των διαπραγματεύσεων μετά την αποχώρηση του Γκαλιμπάφ.

Ο Αραγτσί επισκέφθηκε τελικά τo Ισλαμαμπάντ μόνος του στις 24 Απριλίου και παρέδωσε την πρόταση της Τεχεράνης, η οποία αργότερα απορρίφθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.