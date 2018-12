Αν ζούσε ο Τζιμ Μόρισον θα γινόταν σήμερα 75 ετών

Και τα δύο γεγονότα υπενθυμίζονται τακτικά, επειδή το έργο του Μόρισον ήταν μια ευλογία για τον κόσμο που αγαπάει τη μουσική και ο θάνατός του μία πικρή απώλεια, αναφέρεται σε δημοσίευμα της Frankfurter Rundschau.

Τα τραγούδια «Light My Fire», «Break On Through» και «The End» θα μπορούσαν να περιγράφουν την πορεία της ζωής του με αυτή τη σειρά, αν είχαν χρονολογική απόσταση.

Αλλά δεν είχαν. Και τα τρία περιλαμβάνονται στο ντεμπούτο άλμπουμ του 1967 της μπάντας «The Doors», που πιθανότατα δεν θα είχε δημιουργηθεί ποτέ χωρίς τον Τζιμ Μόρισον. Πολύ αργότερα από αυτό το ντεμπούτο, το «Riders On the Storm» (1971) ήταν το τελευταίο κομμάτι που ηχογράφησε το συγκρότημα, καθώς λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του ως σινγκλ, ακολούθησε ο μυστηριώδης θάνατος του Μόρισον.

Οι ποιητικοί στίχοι του, η ξεχωριστή φωνή, η άγρια προσωπικότητα, οι ερμηνείες και οι δραματικές συνθήκες που περιβάλλουν τη ζωή του και τον πρόωρο θάνατό του είναι οι λόγοι για τους οποίους θεωρείται από τους κριτικούς της μουσικής και τους θαυμαστές του ως ένας από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες και πρωτοπόρους στην ιστορία της ροκ μουσικής.

Ποιητής, συγγραφέας, τραγουδιστής, σύμβολο του σεξ ανέβαινε στη σκηνή και προκαλούσε το κοινό, είχε πολλά προβλήματα με την αστυνομία, έπινε, έκανε χρήση ναρκωτικών, έβγαζε τα ρούχα του ή εγκατέλειπε τη σκηνή, δεν δεχόταν περιορισμούς. Όμως ο τάφος του με την επιγραφή στα ελληνικά «Κατά τον δαίμονα εαυτού» στο Κοιμητήριο του Περ-Λασαίζ στο Παρίσι έγινε τόπος προσκυνήματος.

Μετά τον θάνατο τού Τζιμ Μόρισον το συγκρότημα συνέχισε για δύο χρόνια τις εμφανίσεις με τον κιμπορντίστα και πιανίστα, συνιδρυτή των Doors, Ρέι Μάνζαρεκ και τον κιθαρίστα Ρόμπι Κρίγκερ στα φωνητικά. Τελικά διαλύθηκαν το 1973 με προσπάθειες επανένωσης κατά διαστήματα. Το 2002, οι Μάνζαρεκ και Κρίγκερ δημιούργησαν τους The Doors of the 21st Century, αλλά λόγω νομικών διαμαχών με τον ντράμερ του γκρουπ, Τζον Ντένσμορ αναγκάστηκαν να ονομάσουν το συγκρότημα Manzarek–Krieger και δεν κατάφεραν να προσελκύσουν την προσοχή του κοινού. Ήταν σαν ποδοσφαιρική ομάδα χωρίς τον αρχηγό. «The Singer Not The Song» (Ο τραγουδιστής, όχι το τραγούδι) όπως είναι και ο τίτλος τραγουδιού των Rolling Stones.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ