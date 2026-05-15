Φρίντριχ Μερτς: «Καλό τηλεφώνημα με τον Ντόναλντ Τραμπ» – Κοινή γραμμή για Ιράν και Ουκρανία

Ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Παρασκευή (15.05.2026) ότι είχε «μια καλή τηλεφωνική επικοινωνία» με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά από μια ρήξη που οδήγησε τον Τραμπ να ανακοινώσει την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από βάσεις στη Γερμανία.

Το μήνυμα του Φρίντριχ Μερτς για το Ντόναλντ Τραμπ, δείχνει ότι έχει αφήσει πίσω του το ρήγμα ανάμεσά τους και συμφώνησαν σε γενικές γραμμές στους στόχους της Ουάσινγκτον στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

«Είχα μια καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον @POTUS (Πρόεδρο των ΗΠΑ) Ντόναλντ Τραμπ στο δρόμο της επιστροφής του από την Κίνα», έγραψε ο Μερτς στο X, προσθέτοντας ότι συμφώνησαν ότι «οι ΗΠΑ και η Γερμανία είναι ισχυροί εταίροι σε ένα ισχυρό ΝΑΤΟ».

Έγραψε επίσης ότι «συμφωνούμε: Το Ιράν πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τώρα. Πρέπει να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ. Δεν πρέπει να επιτραπεί στην Τεχεράνη να έχει πυρηνικά όπλα. Συζητήσαμε επίσης μια ειρηνική λύση για την Ουκρανία και συντονίσαμε τις θέσεις μας ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7-8 Ιουλίου» πρόσθεσε για την ανάρτησή του στο Χ.

I had a good phone call with @POTUS Donald Trump on his way back from China. We agree: Iran must come to the negotiating table now. It must open the Strait of Hormuz. Tehran must not be allowed to have nuclear weapons. (1/2) — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) May 15, 2026

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την απόσυρση των στρατευμάτων πριν από δύο εβδομάδες, λίγες ημέρες αφότου ο Μερτς δήλωσε ότι το Ιράν «ταπεινώνει» την Ουάσινγκτον στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Τραμπ εξαπέλυσε επίσης θυμωμένες επιθέσεις κατά του Γερμανού ηγέτη.

«Ο Καγκελάριος της Γερμανίας θα πρέπει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία/Ουκρανία (όπου ήταν εντελώς αναποτελεσματικός!) και στην αποκατάσταση της διαλυμένης χώρας του, ειδικά στη Μετανάστευση και την Ενέργεια», δήλωσε ο Τραμπ εκείνη την εποχή στο δίκτυο Truth Social.

Είπε επίσης ότι ο Μερτς θα πρέπει να αφιερώνει «λιγότερο χρόνο παρεμβαίνοντας σε εκείνους που ξεφορτώνονται την πυρηνική απειλή του Ιράν, καθιστώντας έτσι τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, ένα ασφαλέστερο μέρος!»