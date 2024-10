Αναφορές ότι ο Τζο Μπάιντεν επιστρέφει εσπευσμένα στον Λευκό Οίκο

Την πληροφορία ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, επιστρέφει στον Λευκό Οίκο από την κατοικία του στο Καμπ Ντέιβιντ όπου βρισκόταν μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης ανά τον κόσμο.

Με σχεδόν πανομοιότυπο τρόπο σημειώνουν πως η επιστροφή του Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο γίνεται «απρογραμμάτιστα» και «εσπευσμένα».

Δεν λείπουν και εκείνοι που συνδυάζουν την πληροφορία αυτή με την ανακοίνωση του Ιράν πως απαγορεύει όλες τις πτήσεις από και προς τα αεροδρόμιά του από τις 9 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της 7ης Οκτωβρίου.

October 7 Hamas Attack Anniversary – All eyes on Sunday night and Monday – Will there be fresh strikes and escalation?



– Iran has closed its airspace



– Flights in #Iran suspended between 9 PM and 6 AM



– President Biden to return to White House immediately from Camp David