Μέση Ανατολή: Ακυρώνονται όλες οι πτήσεις στα αεροδρόμια του Ιράν από τις 9 το βράδυ

Ακυρώνονται όλες οι πτήσεις στα αεροδρόμια του Ιράν από τις 9 το βράδυ έως τις 6 τα ξημερώματα της Δευτέρας τοπική ώρα, όπως μετέδωσε σήμερα, Κυριακή (06.10.24) το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΜEHR του Ιράν επικαλούμενο αξιωματούχο.

Υπενθυμίζεται, ότι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Ιράν εξέδωσε χθες NOTAM για τμήματα του δυτικού εναέριου χώρου της, υποδεικνύοντας ότι οι εμπορικές διαδρομές πτήσεων θα κλείνουν κάθε βράδυ από τις 20:00 ώρα Ιερουσαλήμ μέχρι τις 04:31 λόγω «Στρατιωτικής Άσκησης».

Άγνωστος παραμένει μέχρι στιγμής ο λόγος της σημερινής ακύρωσης των πτήσεων στα αεροδρόμια του Ιράν.

Ωστόσο, οι εξελίξεις αυτές έρχονται λίγες ώρες μετά το διάγγελμα που απεύθυνε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι είναι καθήκον και δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό και να απαντήσει στο Ιράν.

#BREAKING Iran’s Aviation Authority says all flights have been cancelled in the country’s airports from Sunday 09:00 pm to Monday 06:00 am, amid fears of an imminent Israeli attack. pic.twitter.com/L4HicYR1Xw

«Το Ιράν βρίσκεται πίσω από όλες τις απειλές εναντίον μας» ανέφερε αρχικά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συνεχίζει λέγοντας πως εκτόξευσαν εκατοντάδες πυραύλους εναντίον του Ισραήλ σε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις στην ιστορία.

«Καμία χώρα στον κόσμο δεν θα δεχόταν μία τέτοια επίθεση, ούτε το Ισραήλ θα τη δεχτεί» διαμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Το Ισραήλ έχει το καθήκον και το δικαίωμα να αμύνεται και να απαντά σε τέτοιες επιθέσεις – και αυτό πρόκειται να κάνουμε», πρόσθεσε.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu stated in his Video Speech earlier to the Israeli Public, “Iran launched Hundreds of Missiles against us in one of the Largest Attacks in History. No Country in the World would accept such an Attack, Israel will not accept it either.… pic.twitter.com/SoRMpUzJmy