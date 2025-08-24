Κόσμος

Αναγκαστική προσγείωση για αεροσκάφος της American Airlines στην Ουάσινγκτον – Άρπαξε φωτιά συσκευή επιβάτη

«Άρχισα να μυρίζω καπνό και πολλοί επιβάτες έβηχαν», περιέγραψε μία γυναίκα στο ABC News
Αεροσκάφος της American Airlines
Φωτογραφία αρχείου / J.W. Alker / picture-alliance / dpa / AP Images

Τρόμος στον αέρα για τους επιβάτες αεροσκάφους της American Airlines το οποίο έκανε αναγκαστική προσγείωση στην Ουάσινγκτον. Πήρε φωτιά η συσκευή επιβάτη.

Η πτήση 357 της American Airlines είχε προορισμό το Φοίνιξ της Αριζόνας όταν αναφορές για φωτιά στην καμπίνα υποχρέωσαν τους πιλότους να πραγματοποιήσουν αναγκαστική προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο «Ντάλες» της Ουάσινγκτον.

Η συσκευή ενός επιβάτη πήρε φωτιά.

 

«Η φωτιά στη συσκευή περιορίστηκε άμεσα από τα μέλη του πληρώματος πριν την προσγείωση», τονίστηκε σε σχετική ανακοίνωση για το περιστατικό που συνέβη χθες (23.08.2025) το μεσημέρι τοπική ώρα.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια, σύμφωνα με την ανακοίνωση της American Airlines.

 

Επιβάτιδα ανέφερε στο ABC News ότι καθόταν σε σειρά εξόδου κινδύνου και κοιμόταν όταν ξύπνησε από αεροσυνοδό που… πήδηξε πάνω στη θέση της για να πάρει τον πυροσβεστήρα. «Άρχισα να μυρίζω καπνό και πολλοί επιβάτες έβηχαν. Όταν κοίταξα πίσω μου, μπορούσαμε να διακρίνουμε ότι κάτι καιγόταν».

