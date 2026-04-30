Bansky: Άγαλμα με την υπογραφή του εμφανίστηκε στο κεντρικό Λονδίνο

Ένα μεγάλο άγαλμα εμφανίστηκε στο κεντρικό Λονδίνο, το οποίο φαίνεται να φέρει την υπογραφή του καλλιτέχνη της street art Banksy.

Το άγαλμα του Banksy στο κεντρικό Λονδίνο δείχνει το γλυπτό ενός άνδρα με κοστούμι που περπατάει μπροστά ενώ κρατάει μια σημαία με το ένα χέρι που καλύπτει και το πρόσωπό του, εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην εκκλησία του Αγίου Ιακώβου.

Το άγαλμα βρίσκεται στην πλατεία Waterloo στην περιοχή St James’s του Westminster, κοντά στα αγάλματα του Edward VII και της Florence Nightingale και στο μνημείο του Κριμαϊκού πολέμου.

Ο καλλιτέχνης, γνωστός για τα προκλητικά του γκράφιτι, δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει εάν το άγαλμα είναι δικό του. Συχνά δημοσιεύει επιβεβαίωση στην ιστοσελίδα του λίγο αφότου ένα έργο ανακαλυφθεί από το κοινό.

Αν και είναι περισσότερο γνωστός για τα γκράφιτι του, ο Banksy έχει φτιάξει αγάλματα στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένου ενός με τίτλο The Drinker, το οποίο τοποθέτησε στην λεωφόρο Shaftesbury στο West End του Λονδίνου το 2004. Ήταν μια εκδοχή του έργου του Rodin «Ο Στοχαστής» και αφαιρέθηκε λίγο μετά την ανέγερση του.