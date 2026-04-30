Bansky: Άγαλμα με την υπογραφή του εμφανίστηκε στο κεντρικό Λονδίνο

Αν και είναι περισσότερο γνωστός για τα γκράφιτι του, ο Banksy έχει φτιάξει αγάλματα στο παρελθόν
A statue of a man holding a flag covering his face, and signed 'Banksy', which has appeared in Waterloo Place in London, Thursday, April 30, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)
Ένα μεγάλο άγαλμα εμφανίστηκε στο κεντρικό Λονδίνο, το οποίο φαίνεται να φέρει την υπογραφή του καλλιτέχνη της street art Banksy.

Το άγαλμα του Banksy στο κεντρικό Λονδίνο δείχνει το γλυπτό ενός άνδρα με κοστούμι που περπατάει μπροστά ενώ κρατάει μια σημαία με το ένα χέρι που καλύπτει και το πρόσωπό του, εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην εκκλησία του Αγίου Ιακώβου.

Το άγαλμα βρίσκεται στην πλατεία Waterloo στην περιοχή St James’s του Westminster, κοντά στα αγάλματα του Edward VII και της Florence Nightingale και στο μνημείο του Κριμαϊκού πολέμου.

Ο καλλιτέχνης, γνωστός για τα προκλητικά του γκράφιτι, δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει εάν το άγαλμα είναι δικό του. Συχνά δημοσιεύει επιβεβαίωση στην ιστοσελίδα του λίγο αφότου ένα έργο ανακαλυφθεί από το κοινό.

Αν και είναι περισσότερο γνωστός για τα γκράφιτι του, ο Banksy έχει φτιάξει αγάλματα στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένου ενός με τίτλο The Drinker, το οποίο τοποθέτησε στην λεωφόρο Shaftesbury στο West End του Λονδίνου το 2004. Ήταν μια εκδοχή του έργου του Rodin «Ο Στοχαστής» και αφαιρέθηκε λίγο μετά την ανέγερση του.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Εκτιμάται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μεταξύ των υποψηφίων για το Νόμπελ Ειρήνης» λέει η νορβηγική επιτροπή
Η Γιούλια Ναβάλναγια, συζύγου του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι και η οργάνωση αρωγής Αίθουσες Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών είναι φαβορί για το Νόμπελ Ειρήνης
Ένα αντίγραφο του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης βρίσκεται στο Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ, όπου ανακοινώνεται ο νικητής, στο Όσλο της Νορβηγίας
