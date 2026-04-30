Φρίκη στη Βραζιλία: Μητέρα και πατριός έθαψαν ζωντανή 5χρονη – Της είχαν φράξει την αναπνοή με χώμα

Η υπόθεση ξεκίνησε να αποκαλύπτεται όταν ο παππούς του παιδιού δήλωσε την εξαφάνισή τους στις Αρχές
Πάνοπλοι Βραζιλιάνοι αστυνομικοί / REUTERS / Φωτογραφία αρχείου

Φρίκη έχει προκαλέσει στη Βραζιλία η υπόθεση της 5χρονης Μαρία Κλάρα Αγκίρε Λισμπόα, η οποία θάφτηκε ζωντανή από τη μητέρα και τον πατριό της σε… τάφο που είχε καλυφθεί με τσιμέντο στην αυλή του σπιτιού της.

Η σορός της Μαρία Κλάρα Αγκίρε Λισμπόα βρέθηκε σε έναν τάφο καλυμμένο με σκυρόδεμα πίσω από το σπίτι όπου ζούσε μαζί με τη μητέρα της, Λουίζα Αγκίρε Μπαρμπόσα ντα Σίλβα, και τον πατριό της, Ροντρίγκο Ριμπέιρο Ματσάντο, δυτικά του Σάο Πάολο. Οι αρχές έχουν συλλάβει τη μητέρα και τον πατριό του 5χρονου κοριτσιού, οι οποίοι σύμφωνα με τις έρευνες έχουν παραδεχθεί την εμπλοκή τους στο έγκλημα.

Η ιατροδικαστική εξέταση καταλήγει ότι ο θάνατος του παιδιού προήλθε από ασφυξία αφού βρέθηκε χώμα στην αναπνευστική οδό, στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο ότι το παιδί ήταν ζωντανό όταν θάφτηκε. Παράλληλα, αναφέρονται ενδείξεις τραυματισμών στο κεφάλι, οι οποίες εκτιμάται ότι προκλήθηκαν πριν από τον θάνατο, πιθανόν από χτύπημα με αντικείμενο.

Η σορός της 5χρονης εντοπίστηκε περίπου στα μέσα Οκτωβρίου του 2025, σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης, ενώ οι εκτιμήσεις των ερευνητών τοποθετούν τον θάνατο περίπου τρεις εβδομάδες νωρίτερα.

Η υπόθεση ξεκίνησε να αποκαλύπτεται όταν ο παππούς της ανήλικης δήλωσε την εξαφάνισή της στις αρχές. Η κοινωνική υπηρεσία είχε ήδη ενδείξεις προβλημάτων στο οικογενειακό περιβάλλον, καθώς υπήρχαν αναφορές για απειλές από τον πατριό.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αρχές εντόπισαν ηχητικό μήνυμα του κατηγορούμενου προς τον βιολογικό πατέρα του παιδιού, στο οποίο ισχυριζόταν ότι η μικρή είναι νεκρή, ζητώντας να σταματήσει κάθε επικοινωνία.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές συνθήκες και απόκρυψη σορού, ενώ εξετάζονται επιπλέον καταγγελίες για κακοποίηση της ανήλικης και της μητέρας. Η δίκη θα γίνει τον Μάιο.

