Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Τραμπ κατά Μερτς: «Εντελώς αναποτελεσματικός» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Φαρμάκι «στάζει» η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στο Truth Social, για τον Γερμανό Καγκελάριο
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ REUTERS / Jonathan Ernst

Φουλ επίθεση στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, έκανε σήμερα (30/4/26) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι ο Μερτς θα πρέπει να εστιάσει στην προσπάθεια τερματισμού του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας και να περνά «λιγότερο χρόνο παρεμβαίνοντας» στην προσπάθεια αντιμετώπισης της «ιρανικής πυρηνικής απειλής».

«Ο Καγκελάριος της Γερμανίας θα πρέπει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία/Ουκρανία (όπου είναι εντελώς αναποτελεσματικός!) και να φτιάξει τη διαλυμένη χώρα του, ειδικά στο Μεταναστευτικό και στην Ενέργεια» γράφει για τον Φρίντριχ Μερτς ο Ντόναλντ Τραμπ και συνεχίζει:

«Και λιγότερο χρόνο στην παρέμβαση σε εκείνους που ξεφορτώνονται την πυρηνική απειλή του Ιράν, καθιστώντας έτσι τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, ένα ασφαλέστερο μέρος!».

Αυτά έγραψε σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
130
121
68
64
53
Newsit logo
Newsit logo