Σάντρο Βερονέζι: Ο ιδιοκτήτης της Calzedonia βρισκόταν σε αεροσκάφος που συνετρίβη στη Γαλλία και σώθηκε

Από θαύμα σώθηκε ο Ιταλός ιδιοκτήτης της γνωστής εταιρείας Calzedonia, Σάντρο Βερονέζι, και ο συνοδός πιλότος που επέβαινε μαζί του κατά τη διάρκεια πτήσης, όταν το αεροσκάφος τους συνετρίβη στην Γαλλία.

Το αεροπορικό ατύχημα σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή (24.04.2026) πάνω από τα γαλλικά Πυρηναία, και συγκεκριμένα την περιοχή Labastide-Villefranche στης Γαλλίας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Calzedonia, Σάντρο Βερονέζι και ο 56χρονος Ιταλός πιλότος πετούσαν με ένα μονοκινητήριο τουριστικό αεροπλάνο, όταν κατά τη διάρκεια της πτήσης, το αεροσκάφος υπέστη βλάβη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροπλάνο άρχισε να αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα ενώ πετούσε πάνω από μια γεωργική περιοχή. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, ο συναγερμός σήμανε γρήγορα, ενώ για καλή τύχη των ανδρών κοντά στο αεροπλάνο υπήρχε περίπολος της Διμοιρίας Επιτήρησης και Επέμβασης της Χωροφυλακής Bayonne (PSIG) σε εκπαιδευτική αποστολή η οποία αμέσως παρατήρησε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το αεροσκάφος του Veronesi, το οποίο φαινόταν από μακριά με τη μύτη του προς τα κάτω.

Στη συνέχεια, η αστυνομία σήμανε συναγερμό, κατευθύνοντας την έρευνα προς το πιθανό σημείο πρόσκρουσης, αποφεύγοντας έτσι υπερβολικές καθυστερήσεις, δεδομένου ότι το σημείο της συντριβής είναι αρκετά δύσβατο.

Όταν οι δύο άνδρες συνειδητοποίησαν τι συνέβαινε, ο Βερονέζι και ο πιλότος άνοιξαν ένα αλεξίπτωτο έκτακτης ανάγκης, χάρη στο οποίο κατάφεραν να σωθούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο της συντριβής, ο Βερονέζι και ο συνοδός του στην πτήση βρίσκονταν έξω από το αεροσκάφος. Και οι δύο είχαν τις αισθήσεις τους, αλλά είχαν έντονο πόνο στην πλάτη, λόγω της απότομη πτώσης.

Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για εξετάσεις και για τις πρώτες βοήθειες, αλλά η κατάστασή τους κρίθηκε μη ανησυχητική ενώ η ζωή τους δεν βρισκόταν σε κίνδυνο.

Ποιος είναι ο Sandro Veronesi

Ο Σάντρο Βερονέζι είναι Ιταλός δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και ιδρυτής του ομίλου Calzedonia. Ο όμιλος περιλαμβάνει τις εταιρείες Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri, Signorvino, Atelier Emé και Cash & Carry. Από τον Δεκέμβριο του 2024, το Forbes εκτίμησε την καθαρή του περιουσία στα 2,0 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Ο Βερονέζι γεννήθηκε στην Άλα του Τρέντο στην Ιταλία το 1959. Αποφοίτησε από το Λύκειο «Galileo Galilei» και έλαβε πτυχίο στα Οικονομικά και τις Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο της Βερόνα το 1983. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, άρχισε να εργάζεται στην Golden Lady Spa, μια ιταλική εταιρεία που πρωτοστατεί στην παραγωγή καλσόν, την οποία ίδρυσε ο Nerino Grassi.

Ο Sandro Veronesi παντρεύτηκε τη Nadia Grassi, μία από τις δύο κόρες του Nerino Grassi, προέδρου της Golden Lady. Η Nadia Veronesi είναι επίσης μία από τους κύριους μετόχους του ομίλου Calzedonia (με μερίδιο 15%).

Μετά το πανεπιστήμιο, ο Sandro Veronesi άρχισε να εργάζεται το 1984 στην Golden Lady Spa, την εταιρεία καλσόν που ίδρυσε ο Nerino Grassi. Το 1987, όταν ήταν μόλις 27 ετών, ίδρυσε την Calzedonia Spa, ενώ εργαζόταν ακόμα στην Golden Lady ως γενικός διευθυντής.

Το 1993 η συνεργασία μεταξύ των δύο επιχειρηματιών διαλύθηκε και αποφάσισε να αφιερωθεί αποκλειστικά στη δική του Calzedonia, εστιάζοντας στον στόχο της παραγωγής και πώλησης προϊόντων υψηλής ποιότητας σε δίκαιη τιμή.

Το 1996, ο Όμιλος Calzedonia επεκτάθηκε με την Intimissimi (εσώρουχα για γυναίκες και άνδρες) με έσοδα 481 εκατομμύρια (+8%) και το 2003 με την Tezenis (εσώρουχα για όλη την οικογένεια) με έσοδα 401 εκατομμύρια (+25%).

Το 2009, ο Όμιλος Calzedonia απέκτησε πλειοψηφικό μερίδιο στην Falconeri (πλεκτά και κασμίρ). Ο Veronesi είναι επίσης ιδιοκτήτης της μάρκας Cash & Carry του Ομίλου Calzedonia για την πώληση προϊόντων σε απόθεμα.

Ο Βερονέζι προστέθηκε στη λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes το 2013.