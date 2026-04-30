Ο Ντόναλντ Τραμπ καλεί το ABC να απολύσει άμεσα τον παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ: «Ο κόσμος είναι θυμωμένος»

Νέα πίεση προς το κανάλι ABC άσκησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ζητώντας την απόλυση του παρουσιαστή βραδινής εκπομπής Τζίμι Κίμελ, προειδοποιώντας ότι η απομάκρυνση του κωμικού «καλό θα είναι να γίνει σύντομα» μετά την δημόσια κατακραυγή.

Η διαμάχη προέρχεται από μια παρωδία που παρουσίασε ο Τζίμι Κίμελ την περασμένη Πέμπτη (23.04.2026), στην οποία παρατήρησε ότι η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ είχε «μια λάμψη σαν μέλλουσα χήρα». Το αστείο προηγήθηκε μιας απόπειρας δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ το Σαββατοκύριακο στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

«Πότε θα απολύσει το δίκτυο ψευδών ειδήσεων ABC τον απολύτως μη αστείο Τζίμι Κίμελ, ο οποίος διευθύνει χωρίς καμία ικανότητα μια από τις εκπομπές με τις χαμηλότερες τηλεθεάσεις στην τηλεόραση;», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι «ο κόσμος είναι θυμωμένος» και απαίτησε άμεση δράση από το δίκτυο.

Η Μελάνια Τραμπ καταδίκασε τα σχόλια ως «διαβρωτικά», ενώ ο Τραμπ είχε προηγουμένως δηλώσει ότι ο Κίμελ θα έπρεπε να «απολυθεί αμέσως» από τη μητρική εταιρεία Disney.

Ο Τραμπ και ο Κίμελ ανταλλάσσουν αιχμηρές δηλώσεις εδώ και μήνες, αν όχι χρόνια. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Κίμελ απομακρύνθηκε από την τηλεόραση για αρκετές ημέρες, αφού έκανε σχόλια σχετικά με τη δολοφονία του συντηρητικού influencer Τσάρλι Κερκ.

Ο Τραμπ έχει επίσης στοχεύσει εδώ και καιρό άλλους κωμικούς βραδινών εκπομπών που τον έχουν κοροϊδέψει, συμπεριλαμβανομένων των Σεθ Μάγιερς και Στίβεν Κόλμπερτ, ο οποίος ανακοίνωσε πέρυσι ότι η εκπομπή του είχε ακυρωθεί. Ο τηλεοπτικός σταθμός CBS δήλωσε ότι η εκπομπή δεν ήταν κερδοφόρα, αλλά οι επικριτές του Τραμπ είπαν ότι πίεσε το δίκτυο να βγάλει τον Κόλμπερτ από τον αέρα.