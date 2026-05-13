Ανάλυση CNN: Τραμπ και Σι ετοιμάζονται για αναμέτρηση κορυφής στο Πεκίνο – Τι επιδιώκει η κάθε πλευρά

Ως μια «ιστορική ευκαιρία» προκειμένου οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, ΗΠΑ και Κίνα, να επανακαθορίσουν την εμπορική τους σχέση, αλλά και να θέσουν τον τόνο της αντιπαλότητάς τους, περιγράφει το CNN την κρίσιμη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και την συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ. Για να φτάσουν όμως εκεί, γράφει το αμερικανικό δίκτυο, οι δύο ηγέτες πρέπει να ισορροπήσουν σε μια σειρά από σύνθετα πεδία: από την τεχνολογία και το εμπόριο έως τα κρίσιμα ορυκτά και την Ταϊβάν. Και όλα αυτά, φυσικά, εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, που επισκιάζει τη διήμερη επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο.

Πρόκειται για το πρώτο επίσημο ταξίδι Αμερικανού προέδρου Ντόκαλντ Τραμπ στην Κίνα από το 2017. Και τότε, στον Λευκό Οίκο βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά αυτή τη φορά, η συνάντηση πραγματοποιείται σε ένα εντελώς διαφορετικό υπόβαθρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν θα αποτελέσει ένα μέρος των συζητήσεων που θα έχει με τον Σι Τζινπίγκ, ωστόσο το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών είναι ένα θέμα που θα βρεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων. «Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα» απάντησε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

‘Οπως περιγράφει το CNN, Τραμπ και Σι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αντίθετες πλευρές ενός ολοένα και πιο κατακερματισμένου γεωπολιτικού τοπίου, ειδικά καθώς το Ιράν, στενός εταίρος της Κίνας, παραμένει αμετακίνητο απέναντι στις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον για τερματισμό του πολέμου.

Αλλά και η Κίνα δεν είναι ίδια με εννέα χρόνια πριν: έχοντας ζήσει την πρώτη φάση του εμπορικού πολέμου του Τραμπ, το Πεκίνο έχει αναβαθμιστεί σε ένα «εξαγωγικό μεγαθήριο», ενώ παράλληλα αποτελεί πλέον μια τεχνολογική υπερδύναμη που μπορεί να βασίζεται στον εαυτό της.

Ο Τραμπ θα καθίσει απέναντι σε έναν ηγέτη που έχει ενισχύσει την εξουσία του, επεκτείνοντας την κυριαρχία του πέρα από τα «επίσημα όρια» της Κίνας. Ο Σι, από την πλευρά του, καλείται να «αντιμετωπίσει» έναν ηγέτη που έχει αναθεωρήσει σαρωτικά καθετί που θεωρούνταν δεδομένο στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, καθώς διανύει τα τελευταία 2,5 χρόνια της εξουσίας του.

Με αυτά τα δεδομένα, το CNN επιχειρεί να απαριθμήσει τις προτεραιότητες και τις επιδιώξεις των δύο ηγετών στις κρίσιμες συναντήσεις τους σήμερα και αύριο. Οπως λέει, το πώς οι δύο πρόεδροι θα διαχειριστούν ο ένας τον άλλον, αλλά και τη μεταξύ τους δυναμική, αναμένεται να έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο, όχι μονο στις μεταξύ τους σχέσεις, αλλά και σε ένα παγκόσμιο σύστημα που είναι βαθιά συνδεδεμένο και με τις δύο χώρες.

Τι επιδιώκει ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα προτιμούσε ασφαλώς να είναι διαφορετικές οι διεθνείς συνθήκες, και κυρίως να έχει λήξει ο πόλεμος με το Ιράν και να είναι ανοικτές οι πετρελαϊκές θαλάσσιες οδοί, όταν θα πήγαινε να συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του, στη συνάντηση που αναβλήθηκε κατά δύο μήνες από τον περασμένο Μάρτιο, ακριβώς λόγω του πολέμου, σχολιάζει το αμερικανικό δίκτυο.

Για τον Τραμπ, προτεραιότητα έχουν οι εμπορικές συμφωνίες με το Πεκίνο, αλλά και ο πόλεμος με το Ιράν θα βρεθεί στο κέντρο των συνομιλιών. Στόχος του προέδρου των ΗΠΑ είναι αφενός η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αφετέρου η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό, που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού Κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας και τελικά μια συμφωνία ειρήνης.



Είναι δεδομένο ότι η Κίνα έχει περισσότερη επιρροή στο ιρανικό καθεστώς, οπως έδειξε και το πρόσφατο ταξίδι του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσι στο Πεκίνο. Ο Τραμπ θέλει η σινο-ιρανική σχέση να συμβάλει στο να… λογικευτεί η Τεχεράνη, και θα έχει «μακρά συζήτηση» για το Ιράν με τον Σι Τζινπίνγκ, όπως ο ίδιος δήλωσε.

«Νομίζω ότι είναι σχετικά καλά», είπε για τον Κινέζο πρόεδρο σχετικά με το Ιράν, προσθέτοντας: «Κοιτάξτε τον αποκλεισμό [των Στενών], δεν έχουν πρόβλημα. Προμηθεύονται μεγάλο μέρος του πετρελαίου τους από αυτήν την περιοχή. Ούτε κι εμείς είχαμε κανένα πρόβλημα. Και είναι φίλος μου», πρόσθεσε ο Τραμπ για τον ομόλογό του στο Πεκίνο.

Η αλήθεια είναι ότι η Κίνα έχει προβλήματα στην προμήθεια πετρελαίου, όπως και πολλοί βασικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ στην Ασία. Ο Τραμπ θα πιέσει, επιπλέον, και να μη δοθούν κινεζικά αντιαεροπορικά συστήματα στο Ιράν.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος θα θέσει το ζήτημα της Ταϊβάν, αντιμετωπίζοντας το κινεζικό αίτημα για μείωση της παροχής αμερικανικών όπλων στην Ταϊπέι.

«Θα την κάνω αυτή τη συζήτηση με τον Πρόεδρο Σι. Ο ιδιος θα ήθελε να μην την κάνουμε, αλλά θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν να πωλούν όπλα στην Ταϊβάν, αν και δεν αναμένει κάποια πρόοδο. Η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να παρέχει όπλα στη νήσο, χωρίς να αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της και χωρίς να δεσμεύεται για στρατιωτική δράση αν χρειαστεί.

Οι εμπορικές σχέσεις θα βρεθούν βεβαίως στην ημερήσια διάταξη, με τους Τραμπ και Σι να αναμένεται να ανακοινώσουν μια σειρά συμφωνιών για τον τομέα της αεροδιαστημικής, τη γεωργία και την ενέργεια, και να συζητήσουν για ένα συμβούλιο εμπορίου ΗΠΑ-Κίνας και ένα συμβούλιο επενδύσεων ΗΠΑ-Κίνας, σύμφωνα με την αναπληρώτρια γραμματέα Τύπου του Λευκού Οίκου, Αννα Κέλι.

Ο Τραμπ αναμένεται επίσης να θέσει το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς ΗΠΑ και Κίνα διαγκωνίζονται για την κατασκευή της πιο εξελιγμένης και προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης.

Τέλος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι θα θέσει επί τάπητος τόσο τον πρώην μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης του Χονγκ Κονγκ Τζίμι Λάι, ο οποίος καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση φέτος, όσο και τον πάστορα Εζρα Τζιν, που συνελήφθη σε επιχείρηση-σκούπα σε διάφορες εκκλησίες σε κινεζικές πόλεις.

Τι επιδιώκει ο Σι

Από κινεζικής πλευράς, εκτιμάται ότι υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία να πετύχει τους στόχους της, λόγω της εμπλοκής των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν και τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αποτελούν πεδία πίεσης για τον Τραμπ.

Η πλέον άμεση προτεραιότητα του Πεκίνου αφορά στην ενίσχυση της διμερούς εμπορικής συμφωνίας που επετεύχθη πέρυσι στη Νότια Κορέα, αλλά η Κίνα είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει την τεράστια εσωτερική αγορά της και την κυριαρχία της στην αλυσίδα προμήθειας σπάνιων γαιών ώστε να προωθήσει περαιτέρω προτεραιότητές της.

Οι προτεραιότητες αυτές περιλαμβάνουν το αίτημα προς τις ΗΠΑ να χαλαρώσουν τους περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας υψηλής τεχνολογίας, σύμφωνα με κινεζικές πηγές και περιφερειακούς διπλωμάτες που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης του Πεκίνου.

Επίσης, η Κίνα αναμένεται να πιέσει τις ΗΠΑ να προσαρμόσουν την πολιτική τους απέναντι στην Ταϊβάν, ώστε να εκφράσουν «αντίθεση» (αντί μη υποστήριξης) στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν και να μειώσουν τις πωλήσεις όπλων στο νησί. Το Πεκίνο θέλει επίσης οι εταιρείες του, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών ηλεκτρικών οχημάτων, να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ και να αφαιρεθούν από τις μαύρες λίστες τους.

Εντός Κίνας, κρίνεται ως ευκαιρία για περισσότερα κέρδη στις συνομιλίες η συνθήκη ότι ο Τραμπ χρειάζεται να εμφανίσει χειροπιαστές νίκες στους Αμερικανούς ψηφοφόρους, όπως μεγάλες κινεζικές αγορές αμερικανικών γεωργικών προϊόντων και αεροσκαφών Boeing.

Για τον Σι, το συμπέρασμα είναι ότι μια σταθερή σχέση με τις ΗΠΑ θα ενισχύσει την άνοδο της Κίνας. Και αντιμετωπίζοντας τον Τραμπ… εντός έδρας, ο στόχος του Κινέζου προέδρου είναι να χρησιμοποιήσει την προσωπική σχέση των ηγετών για να μειώσει τις τριβές, όπου αυτό είναι δυνατόν.

«Η διπλωματία των αρχηγών κρατών παίζει απαραίτητο ρόλο στην παροχή στρατηγικής καθοδήγησης για τις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκουό Τζιακούν, αυτή την εβδομάδα.

Ωστόσο, ο πόλεμος στο Ιράν παρουσιάζει μια νέα επιπλοκή – και πιθανή ευκαιρία – για τον Σι, ο οποίος θα πρέπει να διαχειριστεί την επείγουσα ανάγκη των ΗΠΑ για να βρει μια διέξοδο στη σύγκρουση.

Η Κίνα έχει επιδιώξει να παρουσιάσει τον εαυτό της ως πιθανό ειρηνοποιό, κάτι που ο Σι μπορεί να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί για να εκμαιεύσει παραχωρήσεις από τον Αμερικανό ομόλογό του.