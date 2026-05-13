Βρετανία: Θρίλερ στο Μπράιτον μετά τον εντοπισμό τριών νεκρών γυναικών στη θάλασσα

Οι σοροί ανασύρθηκαν τα ξημερώματα - Δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι ταυτότητές τους
Αστυνομία στη Βρετανία / Photo/Martina Odehnalova (CTK via AP Images)
Οι σοροί τριών γυναικών ανασύρθηκαν από τη θάλασσα στο Μπράιτον της Βρετανίας. Οι ταυτότητές τους δεν έχουν επιβεβαιωθεί με τις έρευνες της Αστυνομίας να είναι σε πλήρη εξέλιξη. 

Η αστυνομία του Σάσεξ της Βρετανίας κλήθηκε περίπου στις 5:45 το πρωί (13.05.2026) έπειτα από αναφορές που εξέφραζαν ανησυχία για την ασφάλεια των τριών γυναικών. Λίγο αργότερα, οι σοροί τους εντοπίστηκαν στη θάλασσα κοντά στη λεωφόρο Madeira Drive στο Μπράιτον. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «ταχεία έρευνα» προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι ταυτότητες των γυναικών.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας, Άνταμ Χέις, δήλωσε: «Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό και οι έρευνες εξελίσσονται με γρήγορους ρυθμούς ώστε να επιβεβαιωθούν οι ταυτότητες των τριών γυναικών και να διαπιστωθεί ακριβώς τι έχει συμβεί.

Γνωρίζω ότι το γεγονός προκαλεί ανησυχία στην τοπική κοινωνία, όμως ζητώ από το κοινό να αποφεύγει την περιοχή αυτή τη στιγμή, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν το έργο τους».

