Γουές Στρίτινγκ: Επικοινωνιακός και λάτρης του Star Wars ο 43χρονος υπουργός Υγείας της Βρετανίας που θέλει να γίνει ο «νέος Στάρμερ»

Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας Γουές Στρίτινγκ αποχώρησε από τη Ντάουνινγκ Στριτ μόλις 17 λεπτά μετά τη συνάντησή του με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, σήμερα (13.05.2026). Η τόσο σύντομη παρουσία του στο Νο10 τροφοδότησε νέο κύκλο σεναρίων γύρω από τις εσωκομματικές ισορροπίες στους Εργατικούς.

Το τετ α τετ έρχεται ενώ πληθαίνουν οι αναφορές ότι ο Γουές Στρίτινγκ θα μπορούσε να αποτελέσει πιθανό υποψήφιο για την ηγεσία του κόμματος, σε περίπτωση που υπάρξει επίσημη αμφισβήτηση της ηγεσίας του Στάρμερ στη Βρετανία.

Είναι γεγονός ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός και ηγέτης των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, βρίσκεται σε δεινή θέση αντιμετωπίζοντας «ασφυκτικές» πιέσεις για παραίτηση από το ίδιο του το κόμμα μετά από συντριπτικά αποτελέσματα στις τοπικές εκλογές. Παρά το κλίμα αυτό, ο ίδιος δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί, επιμένοντας να παραμείνει στην εξουσία.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε πριν από την καθιερωμένη ομιλία του βασιλιά (King’s Speech, Λόγος του Θρόνου), στην οποία ο βασιλιάς Κάρολος θα παρουσιάσει τα νέα νομοσχέδια που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Ενώ ο Κάρολος θα παρουσιάσει το νέο νομοθετικό πρόγραμμα της κυβέρνησης, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν ο Στάρμερ θα παραμείνει πρωθυπουργός αρκετό καιρό ώστε να το υλοποιήσει.

Ο Στάρμερ έχει αγνοήσει τις εκκλήσεις να παραιτηθεί – την Τρίτη (12.05.2026), τέσσερις υφυπουργοί παραιτήθηκαν, ενώ 86 βουλευτές του Εργατικού Κόμματος τον έχουν μέχρι στιγμής παροτρύνει να παραιτηθεί αμέσως ή να καταρτίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του.

Ποιος είναι ο Γουές Στρίτινγκ

Ο 43χρονος υπουργός Υγείας, θεωρείται ένας από τους πιο ικανούς επικοινωνιακά πολιτικούς της κυβέρνησης. Έχει αναλάβει τον δύσκολο τομέα του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), που αποτελεί βασική κυβερνητική προτεραιότητα. Έχει πει ότι η αγαπημένη του ταινία είναι το «Star Wars: The Empire Strikes Back».

Ο ίδιος αυτοχαρακτηρίζεται ως «όχι ο τυπικός πολιτικός», αναφέροντας στο προφίλ του στην ιστοσελίδα των Εργατικών ότι προέρχεται από εργατική οικογένεια στο Τάουερ Χάμλετς του Λονδίνου και ότι χρηματοδότησε μόνος του τις πανεπιστημιακές του σπουδές.

Εκλέγεται βουλευτής της περιφέρειας Ίλφορντ Νορθ από το 2015 και ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο της Υγείας μετά τη νίκη των Εργατικών στις εκλογές του 2024. Στο παρελθόν έχει διατελέσει σκιώδης υπουργός για την παιδική φτώχεια, την εκπαίδευση και το υπουργείο Οικονομικών.

Παρότι κατάφερε να διατηρήσει την έδρα του στις τελευταίες εκλογές, ο Στρίτινγκ είχε εκφράσει ανησυχίες το 2025 ότι θα μπορούσε να τη χάσει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, καθώς μέρος των ψηφοφόρων των Εργατικών απομακρύνθηκε από το κόμμα λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Στα τέλη της περασμένης χρονιάς είχε κατηγορηθεί ότι υπονόμευε τον Στάρμερ, ωστόσο ο ίδιος είχε απορρίψει τα δημοσιεύματα ως «αυτοκαταστροφικές ανοησίες», σχολιάζοντας σκωπτικά ότι επρόκειτο για «τη χειρότερη επίθεση σε πιστό σύμμαχο από τότε που ο Τζο Μάρλερ αποκλείστηκε στον τελικό του Traitors».

Ο Γουές Στρίτινγκ δεν θα μπορούσε να σχεδιάζει πραξικόπημα εναντίον του Σερ Κιρ Στάρμερ, ισχυρίζονται οι φίλοι του, επειδή πήγε στον κινηματογράφο για να παρακολουθήσει την ταινία “Ο Διάβολος Φοράει Prada 2”. «Πήγαμε για δείπνο και πήγαμε να δούμε μια ταινία μαζί», δήλωσε αυτή την εβδομάδα στο Sky News ο φίλος του υπουργού Υγείας και συνάδελφος στο υπουργικό συμβούλιο, Πίτερ Κάιλ. «Κάποιος που σχεδιάζει να τραβήξει την πρίζα και να ξεκινήσει μια υποψηφιότητα για την ηγεσία σε μερικές μέρες δεν πάει σινεμά με έναν φίλο του».