Ανάλυση New York Times: Η Ρωσία δεν θα αποδεχτεί τη συμφωνία των 20 σημείων για ειρήνη στην Ουκρανία – Αυτοί είναι οι λόγοι

Το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων παρουσίασε την Τρίτη ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και όπως έγινε γνωστό πρόκειται για το σχέδιο που επεξεργάστηκε η Ουκρανία με τις ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών με τη Ρωσία.

Ωστόσο, δεν είναι το ίδιο σχέδιο που είχε προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ τον Οκτώβριο και ανάγκαζε ουσιαστικά την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία και να αποκλείσει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε τη νέα πρόταση ως έναν λογικό συμβιβασμό στο σχέδιο που προέκυψε έπειτα από συνομιλίες με τον Κίριλ Ντμίτριεφ, τον ειδικό απεσταλμένο του Πούτιν και του Στιβ Γουίτκοφ του Τραμπ, και το οποίο αποκαλύφθηκε τον Νοέμβριο. Το νέο σχέδιο περιλαμβάνει τις εγγυήσεις ασφαλείας που θέλει το Κίεβο για να αποτρέψει μελλοντική ρωσική επίθεση, καθώς και σχέδια για την ανοικοδόμηση του κατεστραμμένου από τον πόλεμο έθνους.

Ωστόσο το Κρεμλίνο που έχει «γλυκαθεί» από τη ρωσική προέλαση στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία, θα είναι δύσκολο να παρουσιάσει το νέο σχέδιο ως επιτυχία και να το αποδεχτεί.

«Αυτό είναι μια απόλυτη κοροϊδία», δήλωσε ο Αλεξέι Ναούμοφ, αναλυτής διεθνών υποθέσεων με έδρα τη Μόσχα, για το νέο ουκρανικό σχέδιο σε μια ανάρτηση στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. «Η ιδέα είναι σαφής: Παρουσιάστε το στους Αμερικανούς ως “συμβιβασμό” και στη συνέχεια κατηγορήστε τη Ρωσία για την αποτυχία της» σημείωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ρωσία επιμένει στις βασικές της θέσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, θέτοντας ως προϋποθέσεις για οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τις υπόλοιπες περιοχές του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ και τον οριστικό αποκλεισμό της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Τη θέση αυτή επανέλαβε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην ετήσια συνέντευξη Τύπου του, δηλώνοντας ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να εξετάσει περιορισμένες «διευκολύνσεις», χωρίς όμως να εγκαταλείπει τον στόχο της πλήρους κατάληψης του Ντόνετσκ.

Το ζήτημα των εδαφών παραμένει το βασικό «αγκάθι» στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Το ουκρανικό ειρηνευτικό σχέδιο προβλέπει πλήρη αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από σειρά ουκρανικών περιοχών, ενώ προτείνει αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στο Ντόνετσκ μόνο υπό τον όρο αμοιβαίων αποσύρσεων. Ρώσοι αναλυτές εκτιμούν ότι η απουσία ουσιαστικών εδαφικών συμβιβασμών καθιστά το σχέδιο δύσκολα αποδεκτό από τη Μόσχα.

Παρά τις οικονομικές πιέσεις και τις δυτικές κυρώσεις, η Ρωσία εμφανίζεται να θεωρεί ότι ο πόλεμος παραμένει διαχειρίσιμος.

Εξάλλου, το Κρεμλίνο ελέγχει ήδη περίπου τα τρία τέταρτα του Ντόνετσκ και, με τον σημερινό ρυθμό επιχειρήσεων, θα μπορούσε να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή μέσα σε ενάμιση χρόνο. Παράλληλα, η συνεχιζόμενη στρατολόγηση εκατοντάδων χιλιάδων νέων φαντάρων ενισχύει την ικανότητα της χώρας να συνεχίσει τη σύγκρουση.

Η Μόσχα συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις επιδιώκοντας να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους με την Ουάσινγκτον και να περιορίσει τον κίνδυνο νέων κυρώσεων, οι οποίες ήδη επηρεάζουν σοβαρά τον ενεργειακό της τομέα. Σύμφωνα με ειδικούς, η συζήτηση γύρω από τα ειρηνευτικά σχέδια λειτουργεί και ως μέσο άσκησης πίεσης στους δεσμούς μεταξύ της Ουκρανίας και των Δυτικών συμμάχων της.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι διπλωματικές αντιπαραθέσεις θα συνεχιστούν, με το Κρεμλίνο να αντιμετωπίζει τις συνομιλίες κυρίως ως εργαλείο στρατηγικής και όχι ως πραγματικό βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου.