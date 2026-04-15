Ανάλυση Politico: Η νέα αρχή στην Ευρώπη με το «μεγάλο παζάρι» του Μάγιαρ – Ποια θα είναι τα πρώτα βήματα του νέου Ούγγρου πρωθυπουργού

Η πολιτική αλλαγή στην Ουγγαρία ήρθε και ο εν αναμονή νέος πρωθυπουργός της έχει ήδη αρχίσει να σχεδιάζει τα πρώτα του ευρωπαϊκά βήματα. Ο Πέτερ Μάγιαρ ξέρει ακριβώς τι θέλει από τις Βρυξέλλες, και οι Βρυξέλλες ξέρουν τι περιμένουν από τη Βουδαπέστη. Εδώ ξεκινά η μεγάλη διαπραγμάτευση.

Σύμφωνα με το Politico, πρώτος στόχος του Πέτερ Μάγιαρ μετά τη νίκη στις εκλογές της Κυριακής στην Ουγγαρία, είναι να ξεκλειδώσει τα 18 δισεκατομμύρια ευρώ από τα κονδύλια της ΕΕ που είχαν παγώσει λόγω της δημοκρατικής οπισθοδρόμησης του Όρμπαν.

Παρόλο που ο Μάγιαρ σχεδόν σίγουρα δεν θα αναλάβει τα καθήκοντά του πριν από τις 5 Μαΐου το νωρίτερα, έχει ήδη έρθει σε επαφή με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν — με την οποία μίλησε το βράδυ της Δευτέρας — για να προσπαθήσει να ξαναχτίσει τις σχέσεις της Βουδαπέστης με την ΕΕ, οι οποίες κατέρρευσαν υπό την 16ετή διακυβέρνηση του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Πρώτοι στόχοι του Μαγιάρ

Εκτός από το ξεκλείδωμα των 18 δισεκατομμυρίων από τα κονδύλια της ΕΕ ο Μαγιάρ θέλει επίσης πρόσβαση σε περίπου 16 δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά δάνεια για την άμυνα και να τερματιστεί το πρόστιμο του 1 εκατομμυρίου ευρώ την ημέρα που επιβλήθηκε λόγω της παραβίασης της νομοθεσίας για τη μετανάστευση από την Ουγγαρία.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα η Βουδαπέστη επιδιώκει να σταματήσει το πρόστιμο ύψους 1 εκατ. ευρώ ημερησίως που έχει επιβληθεί για τη στάση της στο μεταναστευτικό. Όπως αναφέρει το Politico, η αποδέσμευση των πόρων συνδέεται με την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν τη λειτουργία των θεσμών και την εμπιστοσύνη της ΕΕ.

Οι αλλαγές στο κράτος δικαίου και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης

Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρίσκονται η ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, η καταπολέμηση της διαφθοράς και η προστασία της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Μάλιστα ο Μάγιαρ εμφανίζεται διατεθειμένος να προχωρήσει ακόμη και στην ένταξη της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κίνηση που θεωρείται κρίσιμη για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Την ίδια στιγμή, οι Βρυξέλλες επιδιώκουν ανταλλάγματα σε σημαντικά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η άρση του ουγγρικού βέτο για το πακέτο χρηματοδότησης ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, καθώς και η στήριξη νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, ο Μάγιαρ εμφανίστηκε πιο διαλλακτικός, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα σταθεί εμπόδιο σε αποφάσεις της ΕΕ, επιχειρώντας παράλληλα να διατηρήσει πολιτικές ισορροπίες στο εσωτερικό της χώρας.

Η βοήθεια της Πολωνίας και η πίεση χρόνου

Σημαντικό θεωρείται και το πρώτο ταξίδι του στο εξωτερικό, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Πολωνία, όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ. Σύμφωνα με το Politico, η εμπειρία της Πολωνίας, όπου ξεμπλοκαρίστηκαν πάνω από 100 δισ. ευρώ μετά από δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου, αποτελεί παράδειγμα για τη νέα ουγγρική κυβέρνηση.

Ο χρόνος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, καθώς μέρος των ευρωπαϊκών κονδυλίων κινδυνεύει να χαθεί εάν δεν υλοποιηθούν οι απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις έως τον Αύγουστο. Την ίδια ώρα, η ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία που διαθέτει ο Μάγιαρ του δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσει ταχύτερα σε αλλαγές στο δικαστικό σύστημα και στη λειτουργία των θεσμών.

Παρά το θετικό κλίμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται επιφυλακτική και αναμένεται να αξιολογήσει την πρόοδο της Ουγγαρίας τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με το Politico, η διαδικασία του Άρθρου 7 της ΕΕ παραμένει σε εξέλιξη, με νέα συζήτηση μεταξύ των κρατών-μελών να προγραμματίζεται για τα τέλη Μαΐου, σε μια περίοδο που αναμένεται καθοριστική για την επόμενη ημέρα στις σχέσεις Βουδαπέστης – Βρυξελλών.